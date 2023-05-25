Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli'nin kuzeniyle görüntülendi - Son Dakika
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Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli'nin kuzeniyle görüntülendi

25.05.2023 14:31

Rıza Kocaoğlu ile ilişkisini noktalayan Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı'yla birlikte olduğunu açıkladı. İkili Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Dizi setinden tanıştığı Rıza Kocaoğlu'ndan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını bir süre aşka kapatan Hazal Subaşı, aşk orucunu bozdu.

MEKAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Güzel oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kuzeni Atakan Başsavcı ile aşk yaşamaya başladı. Hazal Şubaşı, yeni sevgilisi Atakan Başsavcı ile Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

PANİKLEDİ

Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre, gazetecileri karşısında gören çift büyük şaşkınlık yaşadı. Atakan Başsavcı'nın panik yaptığı anlar kameraya yansırken güzel oyuncu yeni ilişkisi hakkında az da olsa bilgi verdi.

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

"BİR AYDIR BİRLİKTEYİZ"

Gazetecilerle sohbet eden Şubaşı, "İlişkimiz daha çok yeni. Bir aydır birlikteyiz. Her şey çok güzel gidiyor" diyerek, gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.

Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı
Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı
Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı
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Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı Hazal Subaşı gönlünü Aras Bulut İynemli'nin kuzenine kaptırdı

Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı, Başsavcı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli'nin kuzeniyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazal Subaşı, Aras Bulut İynemli'nin kuzeniyle görüntülendi - Son Dakika
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