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Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisi için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol ile çalıştı - Son Dakika
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Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisi için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol ile çalıştı

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber rolünü oynayan Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı çok konuşulmuştu. Ergüçlü, dans performansı için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol'dan ders aldı.

10.01.2024 - 09:18,  Güncelleme: 09:23
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Yılmaz Erdoğan'ınbaşrolünü paylaştığı İnci Taneleri dizisinde Dilber rolünü oynayan Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı çok konuşulmuştu. Dansıyla tam not alan Hazar Ergüçlü'nün Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol'la çalıştığı belirtildi.

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin başrolü paylaşacağı İnci Taneleri dizisi şimdiden adından söz ettiriyor.

Dizinin tanıtımında gerçek bir pavyonda çekilen sahnede Hazar Ergüçlü'nün mini elbisesiyle oyun havası oynadığı anlar yer aldı. Dansıyla sosyal medyaya damga vuran Ergüçlü'nün çok konuşulan dansının mimari ortaya çıktı.

Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın yönettiği Anadolu Ateşi dans topluluğunun eğitmeni Elif Erol, Hazar Ergüçlü'ye dans eğitimi vermiş. Ergüçlü'nün, Erol'dan ders aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Dans performansı için Hazar'a ders verdiği söylenen Ezo "Benden ders almadı ama benden esinlenildi" diyerek açıklama yapmıştı.

Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisi için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol ile çalıştı
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İnci Taneleri, Hazar Ergüçlü, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisi için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol ile çalıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazar Ergüçlü, İnci Taneleri dizisi için Anadolu Ateşi Dans Eğitmeni Elif Erol ile çalıştı - Son Dakika
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