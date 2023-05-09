Cesur pozlarıyla nam salmış olan Alman model Heidi Klum, son paylaşımıyla yine sınır tanımadı. Üstsüz şezlongda güneşlenen ünlü model, poz verirken yere doğru eğilerek göğüslerinin görünmesine engel oldu.
Kısa süre içinde hayranlarından yüzbinlerce yorum ve beğeni alan Heidi'ye hayranları "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" gibi yorumlarda bulundu.
50 yaşındaki yıldız isim kısa süre önce kızı ile çıplak bir şekilde poz verdiği için hayranları tarafından ciddi şekilde eleştirildi.
Son Dakika › Magazin › 50 yaşındaki oyuncu Heidi Klum, şezlongda çıplak halde uzanarak poz verdi - Son Dakika