50 yaşındaki oyuncu Heidi Klum, şezlongda çıplak halde uzanarak poz verdi - Son Dakika
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50 yaşındaki oyuncu Heidi Klum, şezlongda çıplak halde uzanarak poz verdi

09.05.2023 15:36

50 yaşındaki Alman oyuncu ve manken Heidi Klum, bahçesinde çıplak şekilde uzanarak, güneşlenirken çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı. Kusursuz fiziği herkesi büyülerken, hayranlarından kendisine beğeni yağmuru geldi.

Cesur pozlarıyla nam salmış olan Alman model Heidi Klum, son paylaşımıyla yine sınır tanımadı. Üstsüz şezlongda güneşlenen ünlü model, poz verirken yere doğru eğilerek göğüslerinin görünmesine engel oldu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kısa süre içinde hayranlarından yüzbinlerce yorum ve beğeni alan Heidi'ye hayranları "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi

DAHA ÖNCE ELEŞTİRİLMİŞTİ

50 yaşındaki yıldız isim kısa süre önce kızı ile çıplak bir şekilde poz verdiği için hayranları tarafından ciddi şekilde eleştirildi.

50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi
50 yaşındaki Heidi Klum, şezlongda üstsüz güneşlendi
YORUMLAR (3)
  • mert çelik: neresi çıplak hani Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
  • Şevki SÜNGER: bu haberi almayaydık ne olurdu halimiz Cevap Yaz 42 2 Yayından Kaldır
  • Ahmet Güneş: Yazık Cevap Yaz 27 11 Yayından Kaldır
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Heidi Klum, Cinsellik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 50 yaşındaki oyuncu Heidi Klum, şezlongda çıplak halde uzanarak poz verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 yaşındaki oyuncu Heidi Klum, şezlongda çıplak halde uzanarak poz verdi - Son Dakika
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