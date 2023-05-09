50 yaşındaki oyuncu Heidi Klum, şezlongda çıplak halde uzanarak poz verdi

Cesur pozlarıyla nam salmış olan Alman model Heidi Klum, son paylaşımıyla yine sınır tanımadı. Üstsüz şezlongda güneşlenen ünlü model, poz verirken yere doğru eğilerek göğüslerinin görünmesine engel oldu.

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Kısa süre içinde hayranlarından yüzbinlerce yorum ve beğeni alan Heidi'ye hayranları "Yıllar geçtikçe gençleşiyorsun" gibi yorumlarda bulundu.

DAHA ÖNCE ELEŞTİRİLMİŞTİ

50 yaşındaki yıldız isim kısa süre önce kızı ile çıplak bir şekilde poz verdiği için hayranları tarafından ciddi şekilde eleştirildi.