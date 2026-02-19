Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi - Son Dakika
Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi


Helin Avşar, ablası Hülya Avşar\'a yönelik İsmail Saymaz\'ın eleştirilerine tepki gösterdi
19.02.2026 12:22

Helin Avşar, ablası Hülya Avşar\'a yönelik İsmail Saymaz\'ın eleştirilerine tepki gösterdi


Aynı Yağmur Altında dizisindeki domuz eti sahneleri tartışma yarattı. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Hülya Avşar'a yönelik eleştirilerine, kardeşi Helin Avşar sert yanıt verdi.

ATV ekranlarında yayınlanan Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünde yer alan domuz eti sahnesi, izleyiciler arasında büyük tartışma başlattı. Sosyal medyada sahnelere dair tepkiler sürerken, gazeteci İsmail Saymaz de Hülya Avşar'a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Saymaz, "Şu ülkede toplumun hayrete düştüğü hangi davranış varsa, orada sen varsın" ifadelerini kullandı.

Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

'BU ADAMA BİRİ DİZİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİR Mİ?'


Ablasına destek veren Helin Avşar ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda tepki gösterdi:

"Bu adama biri bunun bir dizi olduğunu söyleyebilir mi? Senaristlerin yazdığı bir rol olduğunu bildirebilir mi? Ayrıca sadece izlenmek için Hülya Avşar demesi… Orada 100 oyuncu var, neden sadece Hülya Avşar'ı ağzına takmış? Yaptırdığı okullardan, 20 yılı aşkın tenis turnuvalarında yetiştirdiği çocuklardan haberdar mı? Ya sen gazeteci misin şimdi?"

Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

Helin Avşar'ın sert açıklamaları sosyal medyada gündem olurken, tartışmalı sahneler izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi

İsmail Saymaz, Helin Avşar, Hülya Avşar, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • p2004b2004. p2004b2004.:
    Hülya hanım ben senin 1985 yıllarında yeşilçamın yakışıklı jönleriyle ne filimler çevirdiğini biliyorum,,,kısaca söylemek gerekirse dümencinin kralısın... 16 2 Yanıtla
  • 123456 123456:
    İsmail Saymaz haklı.Gerçekten de topkumgn hayrete düştüğü her şeyde sen varsın hülya.Boş yapma. 3 1 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    adam haklı defolsun artık Hülya 1 1 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen Nedim Biçeryen:
    kapı zili 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Helin Avşar, ablası Hülya Avşar'a yönelik İsmail Saymaz'ın eleştirilerine tepki gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.