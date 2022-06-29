Hem İş Hem Tatil

Bir süre bulundukları beachte iskelede zaman geçiren çift denizin dalgalı olması nedeni ile suya giremedi. Muhabirlerlede kısa bir süre sohbet eden Özge Özder; yoğun geçen bir sezondan sonra " ben hep bun günleri bekledim" dedi.

'BERABER KARAR VERDİK'

Eşinin ' Kalbin Yok ' isimli yeni şarkısı hakkında konuşan Özder " kıpır kıpır, herkesin dans edebileceği bir şarkı' yorumunu yaptı. Afiş fotoğrafı ve klipdeki dansçı kızlar hakkında ise

" fotoğrafı başka yerde çekmişti çok güzel fotoğraf iyi bir yerde kullan demiştim.

Dansçılarda benim tanıdığım kişiler, Sinan bana birtane mi dansçı olsun dedi, bende hayır dört beş tane olsun diyerek beraber karar verdik" açıklamasında bulundu.

'HEM TATİL HEM İŞ'

Sinan Güleryüz Bodrum da olmaktan mutlu olduklarını eşi ve kızı ile bol vakit geçirerek yazı boyu burada kalacaklarını ve ara ara sahnelere gideceğini söyledi. Yeni şarkısının geri dönüşlerin çok iyi olduğunu belirten şarkıcı gündüz Güneş'in keyfini çıkarıp akşamda Baia Otelde sahne aldı.