Hem İş Hem Tatil - Son Dakika
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Hem İş Hem Tatil

29.06.2022 21:21
Hem İş Hem Tatil

Şarkıcı Sinan Güleryüz ve oyuncu Özge Özder önceki gün kızları Luna ile birlikte Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

Bir süre bulundukları beachte iskelede zaman geçiren çift denizin dalgalı olması nedeni ile suya giremedi. Muhabirlerlede kısa bir süre sohbet eden Özge Özder; yoğun geçen bir sezondan sonra " ben hep bun günleri bekledim" dedi.

'BERABER KARAR VERDİK'

Eşinin ' Kalbin Yok ' isimli yeni şarkısı hakkında konuşan Özder " kıpır kıpır, herkesin dans edebileceği bir şarkı' yorumunu yaptı. Afiş fotoğrafı ve klipdeki dansçı kızlar hakkında ise

" fotoğrafı başka yerde çekmişti çok güzel fotoğraf iyi bir yerde kullan demiştim.

Dansçılarda benim tanıdığım kişiler, Sinan bana birtane mi dansçı olsun dedi, bende hayır dört beş tane olsun diyerek beraber karar verdik" açıklamasında bulundu.

'HEM TATİL HEM İŞ'

Sinan Güleryüz Bodrum da olmaktan mutlu olduklarını eşi ve kızı ile bol vakit geçirerek yazı boyu burada kalacaklarını ve ara ara sahnelere gideceğini söyledi. Yeni şarkısının geri dönüşlerin çok iyi olduğunu belirten şarkıcı gündüz Güneş'in keyfini çıkarıp akşamda Baia Otelde sahne aldı.

YORUMLAR
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Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Avukat katılmayınca duruşma ertelendi Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı Bayram tatili 9 güne çıktı, Bodrum'da tatil rezervasyonları 2 kat arttı Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar Yavru kedileri poşet içerisinde canlı canlı çöpe atmışlar
Kaynak: Snob Magazin

Özge Özder, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hem İş Hem Tatil - Son Dakika

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