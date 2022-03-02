Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü - Son Dakika
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Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü

02.03.2022 21:33

Bir döneme damga vuran Hepsi grubu üyeleri ayrılık kararı sonrası farklı alanlarda çalışmaya başladı. Solistinden biri olan Yasemin Yürük ise kendini spora adadı. Sosyal medya hesabından sık sık spor yaptığı anları paylaşan Yürük, son postunun altına gelen yoruma isyan etti.

Türkiye'de bir dönemin en çok takip edilen gruplarının başında Hepsi grubu geliyordu. Grubun solistlerinden biri olan Yasemin Yürük, sosyal medya sayfasından dansı ettiği anların videosunu takipçileriyle paylaştı.

TAKİPÇİSİYLE KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yürük'ün takipçilerinden biri, bu gönderinin altına "Her şeyi çekip servis etmek zorunda değilsin" diye yazdı. Bu yoruma sinirlenen Yürük ise, "Bu arada ben eğitmenim, eleştirirken daha akıllı ol" ifadelerini kullandı.

MÜZİĞİ TAMAMEN BIRAKTI

Müziği tamamen bırakan Yasemin Yürük, şimdilerde fitness koçluğu ve kick boks eğitmenliği yapıyor. Yürük, sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Yasemin Yürük, bir video paylaştı. Yürük, bir takipçisinin bu videoya yaptığı yoruma sert çıktı.

İşte Yürük ve takipçisi arasında geçen o diyalog:

Dans ettiği anları paylaşan Hepsi grubunun yıldızı, gelen bir yoruma isyan etti
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Yasemin Yürük, Türkiye, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hepsi grubu üyesi Yasemin Yürük takipçisinden gelen yoruma ateş püskürdü - Son Dakika


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