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Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş - Son Dakika
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Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

''Hızlı ve Öfkeli'' (Fast & Furious) filmlerinin yıldızı Vin Diesel'in eski asistanı Asta Jonasson, Amerikalı aktörü 13 yıl önce kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Jonasson ayrıca saldırıdan birkaç saat sonra Diesel'in şirketi tarafından kovulduğunu söyledi.

22.12.2023 - 10:48,  Güncelleme: 11:51
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Dünyaca ünlü oyuncu Vin Diesel, eski asistanıAsta Jonasson'a cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Bir diğer iddiaya göre ise ünlü oyuncucinsel saldırıda bulunduktan sonra asistanını işten çıkardı.

ELİNDEN ZOR KURTULMUŞ

"Hızlı ve Öfkeli" film serisinin yıldızı Vin Diesel'in eski asistanı ünlü oyuncuya cinsel saldırı suçundanLos Angeles'ta dava açtı. Jonasson dava dilekçesinde, Diesel'in 2010 yılında "Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu" filminin çekimleri sırasında Atlanta'da bir otelde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve ünlü aktörün elinden zor kurtulduğunu öne sürdü.

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

CİNSEL SALDIRIDAN SONRA KOVULDU

BBC'de yer alan habere göre Jonasson ayrıca Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent'in, saldırıdan saatler sonra kendisini aradığını ve görevine son verildiğini söylediğini belirtti.

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

HEM ŞİRKETE HEM ÜNLÜ AKTÖRE DAVA AÇTI

Jonasson ise Samantha Vincent ve One Race Films şirketi aleyhine de; "cinsiyet ayrımcılığı" ve "haksız fesih" gibi suçlamalarla dava açtı. Gerçek adı Mark Sinclair olan Vin Diesel'in avukatı Bryan Freedman, CNN televizyonuna bir açıklama gönderdi ve müvekkilinin tüm iddiaları reddettiğini söyledi.

Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş

Vin Diesel "Hızlı ve Öfkeli" serisinin yanı sıra, "Guardians of the Galaxy" (Galaksinin Koruyucuları) , "XXX" ve "Riddick" filmlerindeki rolleriyle de tanınıyor. Aynı zamanda "Hızlı ve Öfkeli" filmlerinin yapımcılarından olan Diesel, Hollywood'ın en çok kazanan aktörleri arasında yer alıyor.

Hızlı ve Öfkeli\'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş
YORUMLAR (1)
  • Ozay Metin: 13 yıl sonramı aklına geldi para koparmak için neler yapıyorsunuz ya. Yanıtla 4 0

Vin Diesel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hızlı ve Öfkeli'nin yıldızı Vin Diesel, eski asistanına cinsel saldırıda bulunmak suçlanıyor! Elinden zor kurtulmuş - Son Dakika
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