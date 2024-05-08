Hollanda, Bağımsızlık Günü'nü Karsu Konseriyle Kutladı - Son Dakika
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Hollanda, Bağımsızlık Günü'nü Karsu Konseriyle Kutladı

Hollanda, Bağımsızlık Günü\'nü Karsu Konseriyle Kutladı

5 Mayıs 1945 yılında Alman işgalinden kurtulan Hollanda, bağımsızlık gününü kutladı. Hollanda'nın 79. Bağımsızlık Günü'nde birçok etkinlik düzenlendi. Bağımsızlık Günü'nün kapanış konserinde Karsu sahne aldı. Karsu, Frits Spits ile birlikte şarkılar söyledi ve kraliyet orkestrası eşliğinde performans sergiledi. Kutlamalara Kral Willem-Alexander, Kralice Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte ve birçok önemli konuk katıldı. Konser, milyonlarca kişi tarafından televizyonlardan canlı izlendi ve etkinlikte 225 teknik kadro görev yaptı.

08.05.2024 13:09
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5 Mayıs 1945 yılında Alman işgalinden kurtulan Hollanda özgürlüğüne kavuştuğu günü bağımsızlık günü olarak kutluyor.

79. Bağımsızlık Günü'nde bütün Hollanda'da çok sayıda etkinliklerle kutlandı.

Amstel kanalında yapılan Bağımsızlık Günü'nün kapanış konserinde Karsu sahne aldı.

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Hollanda'da yüzyılın radyocu ve sunucusu sayılan Frits Spits ile gecenin sunuculuğunu da yapan Karsu 54 kişilik kraliyet orkestrası ve 107 kişilik koro ile şarkılar söyledi.

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Kanaldaki köprü bir haftalık çalışma ile sahneye dönüştürüldü.

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Kutlamalarda; Kral Willem-Alexander ve Kralice Máxima, Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, Başbakan Mark Rutte ve çok sayıda önemli konuk vardı.

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Bu konseri canlı izleyenler dışında milyonlarca insan da televizyonlardan canlı izledi.

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Günlerce süren provaların ardından yapılan etkinlikte 225 teknik kadro görev yaptı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Hollanda, Bağımsızlık Günü'nü Karsu Konseriyle Kutladı - Son Dakika

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