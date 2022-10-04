That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, iki çocuğuyla mutlu bi evlilik sürdürüyor. Zaman zaman ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen sevimli bu kez ev sırlarını paylaştı.
E! News'e konuşan çift, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti. "Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu.
Güzel oyuncu, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftinin ilginç sırları: Tuvalet kapılarımız hep açık - Son Dakika