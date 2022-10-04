Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftinin ilginç sırları: Tuvalet kapılarımız hep açık - Son Dakika
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Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftinin ilginç sırları: Tuvalet kapılarımız hep açık

04.10.2022 09:22

Daha önce çocuklarını çok kirlenene kadar yıkamadıklarını söyleyerek şaşırtan Hollywood'un sempatik çiftlerinden Mila Kunis ve Ashton Kutcher, bu kez de evde tuvalet kapılarını açık bıraktıklarını ifade etti.

That '70s Show'da tanışan ve yıllar sonra aşk yaşamaya başlayan Mila Kunis ve Ashton Kutcher çifti, iki çocuğuyla mutlu bi evlilik sürdürüyor. Zaman zaman ilginç açıklamalarıyla gündeme gelen sevimli bu kez ev sırlarını paylaştı.

"TUVALETLERİN KAPISI HEP AÇIK"

E! News'e konuşan çift, aile içinde şeffaf bir ilişki yürütmeye çalıştıklarını ve bu nedenle evdeki tüm kapıları her zaman açık tutma kararı aldıklarını belirtti. "Evde kapılar hep açıktır, hiç kapalı kapı yoktur" diyen Kunis, "Tuvalete gittiğimde kapıyı açık bırakabilecek biri olduğumu asla düşünmezdim" itirafında bulundu.

Ünlü çift Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuhaf ev sırlarını ifşa etti: Tuvalet kapılarımız hep açık

"KAPIYI ÇALIP İÇERİ GİRMEK İSTİYORLAR"

Güzel oyuncu, kapıların açık kalmasının sebebi olarak, ailesinin devamlı kapıyı çalıp içeri gelmek istemesi olarak gösterdi.

Ünlü çift Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuhaf ev sırlarını ifşa etti: Tuvalet kapılarımız hep açık
Ünlü çift Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuhaf ev sırlarını ifşa etti: Tuvalet kapılarımız hep açık
Ünlü çift Mila Kunis ve Ashton Kutcher tuhaf ev sırlarını ifşa etti: Tuvalet kapılarımız hep açık
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Ashton Kutcher, Mila Kunis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mila Kunis-Ashton Kutcher çiftinin ilginç sırları: Tuvalet kapılarımız hep açık - Son Dakika


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