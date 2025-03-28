Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
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Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı

Hülya Avşar, \'\'Sekiz aylık doğmuşum\'\' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı

Dizi, film ve müzik sektörünün en gözde isimlerinden biri olan Hülya Avşar yıllar geçse de adından her daim söz ettiriyor. Şimdilerde YouTube üzerinden Bir Hülya Avşar Sohbeti isimli programla sevenlerinin karşısına çıkan Avşar, ''8 aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

28.03.2025 12:18
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Sanat dünyasının değişmeyen yıldızlarından biri olan Hülya Avşar, yıllar geçse de adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde YouTube üzerinden "Bir Hülya Avşar Sohbeti" programıyla hayranlarıyla buluşan ünlü sanatçı, nostaljik bir paylaşım yaparak bebeklik fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

"8 AYLIK DOĞMUŞUM!"

Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken doğduğunu açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "8 aylık doğmuşum. Babaannem dadımdı ve hiç Türkçe bilmezdi. Evde genellikle Kürtçe konuşulurdu. Bana öğrettiği ilk Kürtçe şarkı ise 'Keçe Kurdan' şarkısıydı"

Hülya Avşar, 'Sekiz aylık doğmuşum' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı

Ünlü sanatçının bu paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken, takipçileri hem şaşkınlıklarını hem de beğenilerini dile getirdi.

Hülya Avşar, 'Sekiz aylık doğmuşum' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı

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Son Dakika Magazin Hülya Avşar, ''Sekiz aylık doğmuşum'' diyerek bebeklik fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • BURAK HANZADE:
    geriye kalan 1 ayınıda orspluk yaparak tamamladın 15 35 Yanıtla
  • aragorn:
    HÜLYA TEYZE ELLERİNDEN ÖPERİM ARTIK GİR KAZAK FALAN ÖR LÜTFEN SENİN SON KULLANMA TARİHİN ÇOKTANNN GEÇTİ 16 4 Yanıtla
  • mensure şimşek:
    derdimiz senin 8 aylık doğmasıydı zatennn birde bunu haber yapıyorsunuz Gerçek gündemi haber yapılmasını isteriz. 9 1 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Habere bak yaaa bizene ki 6 1 Yanıtla
  • Serdar AŞKIN:
    Aklıma burda 6 ayda doğurmada ne varki hikayesi geldi 4 2 Yanıtla
  • selman çakır:
    ne var yani bende 7 ay 70 günlük doğdum 0 0 Yanıtla
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