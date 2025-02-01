Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika
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Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Hülya Koçyiğit, Akın'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyerek, ''Filiz Akın şu anda daha iyi'' dedi.

01.02.2025 08:51  Güncelleme: 09:02
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Bir etkinliğe katılan Hülya Koçyiğit, uzun zamandır sağlık problemleri yaşayan Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi vererek, "Filiz şu an daha iyi" diye konuştu.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Filiz Akın, 1 Eylül'den beri zatürre ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle Bodrum'da tedavi görüyordu.

Sağlık sorunlarının artması nedeniyle acil ihtiyaç doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilen Akın'ın durumu, hayranları tarafından merak ediliyor.

Hülya Koçyiğit, yakın dostu Filiz Akın hakkında sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

"BENİM BEYAZ ORKİDEM"

"Benim güzeller güzeli canım arkadaşım, zarif dostum Filiz'im; beyaz orkidem… Dualarım seninle. En yakın zamanda sağlığına kavuşacağına inancım sonsuz"

"ŞU ARALAR DAHA İYİ"

Son olarak katıldığı bir etkinlikte Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında konuşan Hülya Koçyiğit, "Filiz Akın şu anda daha iyi. Bir ara rahatsızlığı artmıştı ama şu sıralar daha iyi çok şükür" dedi.

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın\'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Hülya Koçyiğit, Filiz Akın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Hakan Demirel:
    Allah sağlık versin tez zamanda 2 0 Yanıtla
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