Huzurevi sakininin otomobilde sevdiği şarkıları dinleme hayali gerçekleşti - Son Dakika
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Huzurevi sakininin otomobilde sevdiği şarkıları dinleme hayali gerçekleşti

Huzurevi sakininin otomobilde sevdiği şarkıları dinleme hayali gerçekleşti

Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan Atike Değerli'nin otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. Huzurevi Müdürü Nurettin Kesler, Değerli'yi kendi otomobiliyle gezdirerek istek parçalarını dinletti. Değerli, bu güzel gün için huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

02.05.2024 10:49  Güncelleme: 10:52
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Ardahan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan Atike Değerli'nin otomobilde sevdiği şarkıları dinleyerek gezme hayali gerçekleşti. Değerli, bu hayalini kendi otomobili ile gerçekleştiren huzurevi müdürüne teşekkür etti.

Bir yıl önce yakınları tarafından getirildiği Ardahan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirilen 2 çocuk annesi 74 yaşındaki Atike Değerli, huzurevi çalışanlarına dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve bunu istediğini söyledi. Bu isteği Huzurevi Müdürü Nurettin Kesler'e iletilince, Kesler sağ dizinin altında bir ampütasyon geçirmiş olan Atike Değerli'yi kendi otomobiline bindirerek gezdirdi ve sevdiği şarkıları dinletti. Zaman zaman ellerini vurarak müziğe eşlik eden Değerli, bu güzel gün için huzurevi müdürü ve çalışanlarına teşekkür etti.

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Nurettin Kesler, 1 yıl önce huzurevine gelen Atike Değerli'nin isteğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kesler, "Sağ diz aşağısı ampüte olan Atike teyzemiz, huzurevindeki personel arkadaşlarımıza dışarı çıkmayı, araçta müzik dinleyerek gezmeyi çok sevdiğini ve istediğini söylemesi üzerine bizler de Bakanlığımızın ve il müdürümüz Sayın Mahmut Çetinkaya'nın yaşlılarımızın mutluluğu en büyük gayemiz vizyonu üzerine teyzemizi kendi aracımızla, emniyet kemerlerimizi takarak ve istek parçalarını dinleterek gezdirdik. Hem kendisi hem de biz çok mutlu olduk. Gezinti sırasında yaşadığı mutluluğu hayatım boyu unutmam" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Ardahan, Magazin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Huzurevi sakininin otomobilde sevdiği şarkıları dinleme hayali gerçekleşti - Son Dakika

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