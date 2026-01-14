Bir döneme damga vuran Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, İbo Show'un Asena'dan önceki dansözü olduğu ortaya çıktı.
Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili "Bu kadın o kadın mı?", "Keşke Kurtlar Vadisi'ndeki haliyle kalsaydı aklımda", "Çok büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumlar yapıldı.
Son Dakika › Magazin › İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)