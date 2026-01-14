İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız - Son Dakika
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
14.01.2026 10:08  Güncelleme: 10:14
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Kurtlar Vadisi'nde ''Cerrahpaşalılar'ın ablası'' rolüyle tanınan Şıvga Gerez'in, İbo Show'da Asena'dan önceki dansöz olduğu ortaya çıktı. Gerez'in programdaki eski görüntüleri yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada ''Bu kadın o kadın mı?'' ve ''Çok büyük hayal kırıklığı'' gibi yorumlar yapıldı.

Bir döneme damga vuran Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Cerrahpaşalılar'ın ablası' rolünü canlandıran Şıvga Gerez, İbo Show'un Asena'dan önceki dansözü olduğu ortaya çıktı.

İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

"ÇOK BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI"

Şıvga Gerez'in İbo Show'daki görüntüleri yeniden gündem oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili "Bu kadın o kadın mı?", "Keşke Kurtlar Vadisi'ndeki haliyle kalsaydı aklımda", "Çok büyük hayal kırıklığı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Son Dakika Magazin İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iboda geleni goturmus gideni goturmus 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
