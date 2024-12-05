İbrahim Coşkun: Dünyaca Ünlülerin Terzisi - Son Dakika
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İbrahim Coşkun: Dünyaca Ünlülerin Terzisi

İbrahim Coşkun: Dünyaca Ünlülerin Terzisi

Tuncelili İbrahim Coşkun, Londra'da Michelle Obama, Ivanka Trump ve Meghan Markle gibi ünlülerin terziliğini yapıyor.

05.12.2024 15:37
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Londra'da yaşayan Tuncelili İbrahim Coşkun, ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Galler Prensesi Kate Middleton, Sussex Düşesi Meghan Markle gibi dünyaca ünlü isimlerin terziliğini yapıyor.

Yaklaşık 30 yıldır terzilik yapan İbrahim Coşkun (50), İstanbul'daki 18 yıllık mesleki kariyerinin ardından Londra'dan iş teklifi aldı. Teklifi kabul eden ve Ankara Antlaşması ile 5 yıldan bu yana Londra'da yaşayan Coşkun, ünlülerin terziliğini yapıyor. Tunceli'den küçük yaşlarda ayrıldığını ve 18 yıl boyunca İstanbul'da değişik firmalarda çalıştığını belirten Coşkun, "İstanbul'da çalışırken Londra'ya davet edildim. Burada Sussex Düşesi Meghan Markle için tasarım yaptık. Başarılı bir proje oldu. Michelle Obama ile Ivanka Trump ile çalıştık. Bu çalışmalar nedeniyle yeni bir modelhane açtık. Türkiye'deki bütün çalışmaları buraya getirdik. Galler Prensesi Kate ile çalıştık ve başarılı geçti" dedi.

5 yıldan bu yana Londra'da bulunduğunu belirten Coşkun, "Yeni projeler ve modeller üzerinde çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin İbrahim Coşkun: Dünyaca Ünlülerin Terzisi - Son Dakika

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