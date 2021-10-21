İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık

2017 yılında vefat ederek hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından belgeseli yapıldı. 90 dakikalık "Ömrüm Bitmeyen Şarkı" ismindeki belgeselin gala gecesine Erkal'ın annesi de dahil olmak üzere pek çok kişi katılarak duygusal anlar yaşadı.

ANNE ERKAL'A BÜYÜK SAYGISIZLIK

Erzurum Zirve2000'in haberine göre gala gecesine anne Hatice Erkal'a yapılan saygısızlık damga vurdu. Oğlunun hayatının anlatıldığı belgeselin gösteriminde Hatice Erkal'ın protokolde ilk sıra yerine ikinci sıraya oturtulması büyük tepki çekerken, bazı izleyiciler ise salonu terk ederek bu durum karşısındaki memnuniyetsizliklerini dile getirdiler.

"İBRAHİM ERKAL ASIL ŞİMDİ ÖLDÜ"

Yapılan saygısızlık karşısında bir vatandaş, "Bu protokolde oturanlar kimler? Kendilerini ne sanıyorlar. Bir sanatçının bize bıraktığı ve en büyük emaneti olan annesine yapılan saygısızlık affedilemez. O bir anne. O bizim emanetimiz. Nasıl olur da bir anneyi arka sıralara atarak bu töreni yaptılar. Nasıl rahat rahat o koltuklarda oturdular. Bir sanatçının hayatının anlatıldığı törende annesine değer verilmiyor. İbrahim Erkal bu durumu görseydi kahrından ölürdü. İbrahim Erkal asıl şimdi öldü" ifadelerini kullandılar.

GÖZLERİ DOLARAK İZLEDİ

Belgeseli başından sonuna kadar izleyen anne Hatice Erkal ise "İbrahim çok iyi bir oğuldu. Evine de, kardeşlerine de, anne-babasına da çok iyi davranırdı. Erzurum'a ve Narman'a çok fedakarlıklar yaptı. İnşallah Erzurumlular da bir ömür onun değerini bilirler. Ben ondan çok razıydım" dedi. Anne Erkal'ın belgeseli gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.