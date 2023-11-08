Sayısız dizi ile projede yer alan başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda Kelime Oyunu yarışmasını sunmaya başladı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Selim, yarışmacının Arapça kökenli bir kelimenin sorulduğu soruda "El indirim" demesiyle gülme krizine girdi.
Yarışmanın son bölümünde "Fiyatta yapılan değer düşürümü, indirim anlamındaki Arapça kökenli söz nedir?" sorusu soruldu. Yarışmacı Hüseyin ise "El indirim" diyerek espri yapınca İbrahim Selim kahkahaya boğuldu. Sorunun cevabı ise Tenzilat idi. Süre boyunca gülmekten konuşamayan Selim, "Hayatımda en güldüğüm anlardan birini yaşamış olabiliriz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El İndirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu - Son Dakika