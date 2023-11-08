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İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El İndirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu - Son Dakika

İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El İndirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu

08.11.2023 15:51  - Güncelleme: 15:58

İbrahim Selim, sunucusu olduğu Kelime Oyunu'nda yarışmacının Arapça kökenli bir soru üzerine ''El indirim'' diye espri yapmasıyla kahkahaya boğuldu.

Sayısız dizi ile projede yer alan başarılı oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, geçtiğimiz haftalarda Kelime Oyunu yarışmasını sunmaya başladı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Selim, yarışmacının Arapça kökenli bir kelimenin sorulduğu soruda "El indirim" demesiyle gülme krizine girdi.

"EN GÜLDÜĞÜM ANLARDAN BİRİNİ YAŞAMIŞ OLABİLİRİZ"

Yarışmanın son bölümünde "Fiyatta yapılan değer düşürümü, indirim anlamındaki Arapça kökenli söz nedir?" sorusu soruldu. Yarışmacı Hüseyin ise "El indirim" diyerek espri yapınca İbrahim Selim kahkahaya boğuldu. Sorunun cevabı ise Tenzilat idi. Süre boyunca gülmekten konuşamayan Selim, "Hayatımda en güldüğüm anlardan birini yaşamış olabiliriz" şeklinde konuştu.

İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El İndirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu
İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El indirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu

İbrahim Selim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El İndirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Selim, Kelime Oyunu'nda 'El İndirim' esprisiyle kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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