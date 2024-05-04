İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara hacca gitti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara hacca gitti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu

İbrahim Tatlıses\'in eski eşi Adalet Sara hacca gitti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara, hacca gitmek için havaalanına gitti. O anları paylaşan oğlu Ahmet Tatlıses, annesini uğurlarken duygusal bir mesaj yayınladı. Ünlü isimler Alişan, Cengiz Kurtoğlu, Perihan Savaş, Yonca Evcimik gibi birçok kişi de Ahmet Tatlıses'in paylaşımına yorum yaptı.

04.05.2024 05:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DurakMedya'da yer alan habere göre İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara haca gitti ünlüler yorum yağmuruna tuttu...

adalettatlises-ahmettatlises-paylasim.jpg

Babası İbrahim Tatlıses ile davalık olan Ahmet Tatlıses annesini havaalanında kutsal topraklara uğurladı. O anları paylaşan Tatlıses;

"-Canım anam, kızkardeşim ve yeğenimi hacca uğurluyoruz. Annem ve kız kardeşim bu yolculuğa ilk kez çıkmıyor ama yeğenimin ilk heyecanı. Ne güzel bir duygu. Bir gün ailecek annemin engin bilgileri ışığında bize de nasip olur inşallah. Ah benim canım anam, kıymetlim bu kadar büyük inancın olmasa nasıl geçerdin bu fırtınalardan. İyi ki senin evladınım,iyi ki oğlum ve ailemizin bir çok ferdi ve niceleri senin güzel ahlakından nasiplendi. Rabbime şükürler olsun. Duaların bizimle olsun, Allah kavuştursun " dedi.

Ahmet Tatlıses'in annesi ile olan paylaşımına Alişan, Cengiz Kurtoğlu, Perihan Savaş, Yonca Evcimik gibi bir çok ünlü isim yorum yaptı.

Kaynak: Magazinkolik

İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Yonca Evcimik, Perihan Savaş, Alişan, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara hacca gitti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye havadan atılan yardımların paraşütü açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye havadan atılan yardımların paraşütü açılmadı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
00:32 Mağlubiyet sonrası çılgına döndü Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik Mağlubiyet sonrası çılgına döndü! Kerim Rahmi Koç ile Monacolu basketbolcular arasında gerginlik
00:16 Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş’a ayar vermeye kalkmasın Feyyaz Uçar: Kimse Beşiktaş'a ayar vermeye kalkmasın
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 06:24:51. #1.11#
SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara hacca gitti, ünlüler yorum yağmuruna tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement