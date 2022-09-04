İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı: Şarampole yuvarlanıp akşam halay çektiren dünyadaki ilk kişi

Eskişehir'de bir mekanda sahne alan İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, sevilen şarkılarını sahnede seslendirirken, misafirler de şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadılar. İlginin çok yoğun olduğu gecede Tatlı, sahne öncesi ve sonrası hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

"O AKŞAM SAHNEYE ÇIKARAK İMPAROTOR OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Abisinin geçen haftalarda geçirdiği kazaya hep birlikte çok üzüldüklerini dile getiren Tatlı, "Biz geçen hafta Aziz kardeşimle, abimin yanındaydık. Sahneden sonra yakalayabildik. Çok büyük bir kaza atlattı. Arkadaki kaya olmasa belki bugün çok farklı şeylerden bahsediyorduk. Rabbime şükürler olsun ki, bu kazadan sıyrıldı. İşin bir diğer tarafı ise, İbrahim Tatlıses, halka mal olma ve 'İmparator' olma özelliğini akşam sahneye çıkarak gösterdi. Herhalde gündüz şarampole yuvarlanıp akşam sahneye çıkan dünyadaki ilk kişidir. Gülüyoruz, iyi ki gülüyoruz. Çok şükür, en azından ağlamıyoruz" dedi.

"BİRÇOK PROJEM VAR"

Önümüzdeki aylarda ABD'ye gideceğini söyleyen Tatlı, ABD'ye gittikten sonra yeni sürprizlerle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. İlerleyen dönemlerde yeni projelerin süreceğinin altını çizen Tatlı, "Birçok projem var. Tam bir projeyi çıkaracakken stüdyoya giriyoruz ve yeni bir şeyi daha beğenebiliyoruz. Yaklaşık 12 sanatçının yer aldığı 'Türkü House' adlı bir proje var. Ben de 'Mağusa Limanı' adlı parçayı seslendirdim" ifadelerini kullandı.