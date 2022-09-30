Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Allah bütün kadınların yanındadır - Son Dakika
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Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Allah bütün kadınların yanındadır

30.09.2022 10:51

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, İran'da başörtüsü takma kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra polis tarafından öldürülen 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başına gelenler hakkında konuştu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" ifadelerini kullandı.

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltında gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dünya gündemine oturan olaya bir tepki de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten geldi.

"ALLAH BÜTÜN KADINLARIN YANINDADIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm kadınların özgür olmasına dikkat çeken Tatlıses, "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" dedi.

İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesine sessiz kalamadı: Allah bütün kadınların yanındadır
İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesine sessiz kalamadı: Allah bütün kadınların yanındadır
İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesine sessiz kalamadı: Allah bütün kadınların yanındadır
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Son Dakika Magazin Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Allah bütün kadınların yanındadır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Allah bütün kadınların yanındadır - Son Dakika
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