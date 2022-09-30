Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Mahsa Amini'nin öldürülmesi hakkında konuştu: Allah bütün kadınların yanındadır

Kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltında gördüğü şiddet sonrası hayatını kaybeden Mahsa Amini'nin ölümü ardından İran'da yüzlerce kişi gözaltına alındı. Dünya gündemine oturan olaya bir tepki de usta sanatçı İbrahim Tatlıses'ten geldi.

"ALLAH BÜTÜN KADINLARIN YANINDADIR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm kadınların özgür olmasına dikkat çeken Tatlıses, "Ruhumun rahatsızlığını, kalbimdeki sızıyı anlatmaya ne kelimelerin yeter ne de yazılar...Bugün canından olan kızımız Mahsa Amini ve özgürlükleri uğruna mücadele eden tüm kadınların haklı mücadelesine desteklerim sonsuzdur. Allah bütün kadınların yanındadır" dedi.