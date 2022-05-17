İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı

17.05.2022 11:54

İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak dün akşam 4 yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile nişanlandı. Törene katılan İbrahim Tatlıses, yüzüklerin bağlı olduğu kurdeleyi kestikten sonra kızını alnında öperken, damadına elini öptürmemesi dikkat çekti.

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 7 yıldır birlikte olduğu şarkıcı Levent Dörter ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, dün akşam açık havada yapılan törenle nişanlanırken Tatlıses'in bir hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEDİ

Yakın çevresinin katıldığı törende kırmızı kabarık bir elbise tercih eden Çıtak, kıvırcık saçlarına da ilginç bir at kuyruğu yaptırdı. Çiftin, nişan kurdelesini de usta sanatçı İbrahim Tatlıses kesti. Tatlıses, kurdeleler kesildikten sonra elini öpen kızını tutarak alnından öptü. Levent Dörter de Tatlıses'in elini öpmek istedi ancak İmparator damadını geri çevirerek yanaklarından öptü. İkili arasındaki bu anlar ise sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

TATLISES: DAMADIMA DEĞİL KİMSEYE EL ÖPTÜRMEM

Görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından Twitter hesabından açıklama yapan İbrahim Tatlıses, "Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem bunu tüm camia bilir. Ayrıca damadım da çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır" ifadelerini kullandı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi

SAÇLARI BEĞENİLMEDİ

Kabarık saçlarıyla yıllardır adından söz ettiren Dilan Çıtak Deniz'in yaptırdığı saç modeli sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı, Tatlıses'in saçları için "Çalı süpürgesine benzemiş" yorumunu yaptı.

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi
Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi
Dilan Çıtak Tatlıses'in nişanında dikkat çeken anlar! İbrahim Tatlıses, damadına elini öptürmedi
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sevgilisi ile sesiz sedasız nişanlandı! Törene Dilan'ın saçları damga vurdu
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İbrahim Tatlıses, Levent Dörter, Dilan Çıtak, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses kızına elini öptürürken, damadına elini uzatmadı - Son Dakika


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