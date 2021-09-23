Tatlıses TV'de genel müdür olarak çalışan 36 yaşındaki Fulya Akbay Toprak,kendisine tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcının 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava geçtiğimiz haftalarda sonuçlandı.
Fulya Akbay Toprak, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla savcılığa başvurarak kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla patronu İbrahim Tatlıses'ten şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesinde Toprak'ın aynı zamanda Tatlıses'e danışmanlık yaptığını belirten avukat Şeyda Yıldırım, "İbrahim Tatlıses, cep telefonundan müvekkilime hakaret içerikli mesajlar göndermiştir. Cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.
Soruşturmada ifade veren İbrahim Tatlıses ise, "Şirket işlerini müşteki Fulya Akbay Toprak ile diğer çalışanlara emanet etmiştim. Ancak şirkette usulsüzlükler yaşandığını öğrendim. İşlerine son verdim. Söz konusu mesajlar bana ait değildir" dedi.
3 hafta önce sonuçlanan davada mahkeme, İbrahim Tatlıses'e 'hakaret' suçundan 740 lira adli para cezası, 'tehdit' suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme verilen hükmün açıklanmasını geri bıraktı.
Kaynak: Hürriyet
Son Dakika › Magazin › İbrahim Tatlıses, şaşırtan hapis kararı! Kanalında çalışan kadın müdüre tehdit ve hakaret iddiasıyla yargılandığı davada 2 ay 15 gün hapis cezası aldı - Son Dakika Magazin