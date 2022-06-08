İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından isyan etti: Ailemin içine ettiler, hakkımı helal etmiyorum!

Geçtiğimiz haftalarda kızı Dilan Çıtak Tatlıses için nişan töreni düzenleyen "İmparator" lakaplı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor. Son zamanlarda önce kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile yollarını ayıran sonra da oğlu Ahmet Tatlıses ile sorun yaşayan Tatlıses, Twitter hesabından isim vermeden bir kişiye tepki gösterdi.

"ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN, HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Ünlü şarkıcı, paylaşımında " İzmir'de çekirdek bir ailem var dedim, ailemin içine ettiler. O çekirdek aileyi büyütecektim. Bu saatten sonra kime hesap vereceğim, Allah'tan başka kimseye. Yapacağımı yapmışım herkesin yaşamı hayatı garantide kim sebep olduysa Allah da onları bildiği gibi yapsın hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in paylaşımında kimi hedef aldığı ise henüz bilinmiyor.