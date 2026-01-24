İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi - Son Dakika
Magazin

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı bekledi
24.01.2026 20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı bekledi
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Aydın'da şehir hastanesinin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar dikkat çekti. Tatlıses'in tekerlekli sandalyede beklediği görüldü.

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Aydın Şehir Hastanesi'nin resmi açılış törenine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE ERDOĞAN'I BEKLEDİ

Törende tekerlekli sandalyede olduğu görülen Tatlıses, protokol alanında Cumhurbaşkanı'nın gelmesini bekledi. Sanatçının sağlık durumuna rağmen törene katılması, izleyiciler ve hayranları tarafından büyük bir vefa örneği olarak değerlendirildi.

Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi - Son Dakika

SON DAKİKA: İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi - Son Dakika
