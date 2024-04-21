Metin Akpınar'ın kızının ablası Uğur Dündar'a babalık davası açtı

Açtığı davayla Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu'nun ablası da Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Kızlarının babalarını aramak için verdiği mücadelenin ardından Müge Anlı'nın programında aranan anne Suphiye Orancı'nın yıllar önce İbrahim Tatlıses ile birçok filmde oynadığı ortaya çıkınca usta sanatçıdan yorum gecikmedi.
Yıllar önce 4 çocuğunu Türkiye'de bırakarak Almanya'ya taşınarak orada 2 evladı ve eşiyle yeni bir hayat kuran annesine ulaşmak isteyen Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istedi. Bir izleyici, Orancı'nın kapısına giderek kızlarının onu aradığını söyleyerek programa bağlanmasını istedi ancak anne, teklifi geri çevirerek evine polis çağırdı. Kendine yeni hayat kuran Suphiye Orancı'nın İbrahim Tatlıses'in başrol olduğu Yalan" (1982), "Yorgun" (1983), "Sarhoş" (1986) ve "Aşıksın" (1988) filmlerinde figüran olarak rol aldığı ortaya çıktı. Aşıksın filminde spor salonuna giden ve Tatlıses'e aşık olan kadını, Sarhoş da ise hemşire bir kadını oynamış.
Olayda adı geçen İbrahim Tatlıses, Oda TV'ye yaptığı açıklamada "Hatırlamıyorum. Arkada geçmiş öyle ama hatırlamıyorum. Figüranlardan biri... Prodüksiyon ondan sorumludur. Ben yönetmen ve oyuncuyum. Ben tanımam kimi getirdiklerini. Tanımıyorum yani..." ifadelerini kullandı.
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Kadın eleme adaylarına Berna ve Damla'dan sonra Kırmızı Takım'dan bir isim daha katıldı. Nefes kesen mücadele 12-11 Mavi Takım'ın üstünlüğü ile sona erdi. Mavi Takım rahat bir nefes aldı. Berna ile Merve'nin mücadelesinde oyunu kıl payı kaybeden Berna sinir krizi geçirdi. Karşı takımdan Özgür tepki gösterdi. Konsey'de yapılan oylamada Kırmızı Takım'dan en çok oyu alan Aleyna üçüncü gitme adayı oldu. 4. eleme adayı pazartesi günü belli olacak.
Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan'ın kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdığını belirtti. Dündar, daha önce yaptığı açıklamada babalık durumunun olmadığının Adli Tıp Kurumu tarafından ispatlandığını söylemişti. Mahkeme tarafından çıkarılan yayın yasağı kararı nedeniyle Dündar, iddiaları ve belgeleri şimdilik açıklamadığını belirtti.
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Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Yılmaz Morgül'ün Ateşe Düştüm şarkısını taklit ettiği bir video paylaştı. Gökbakar'ın paylaşımına Morgül kahkaha emojileriyle karşılık verdi.
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Türk müziğinin önemli isimlerinden Atilla Özdemiroğlu, mezarı başında düzenlenen anma töreniyle saygıyla anıldı. Sanatçının eşi Hepgül Özdemiroğlu, çocukları ve MESAM üyeleri törene katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, Atilla Özdemiroğlu'nun müziğin birçok farklı dalında sayısız hit esere imza attığını belirterek onu saygı ve minnetle andıklarını ifade etti. Özdemiroğlu, özellikle Sezen Aksu'nun pop müziğindeki başarısında önemli bir rol oynamıştı.
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