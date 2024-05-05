İbrahim Tatlıses\'ten kime gönderme?

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Son dönemde sık sık göndermeler yapan ünlü ismin bu göndermeyi kime yaptığı büyük merak konusu oldu.

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten kafa karıştıran paylaşım geldi. Geçtiğimiz günlerde Mustafa Keser ile girdiği polemik yüzünden gündemi meşgul eden İbrahim Tatlıses'ten bu kez " İt ve Aslanlı " paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sanatçı" Geçmişi çöpe attım itler karıştırsın diye, geleceğe bakıyorum aslanlar seyretsin diye " notunu kime gönderme yaptığı büyük merak konusu oldu.