İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor

İbrahim Tatlıses yeni bir aşka yelken açıyor
04.01.2026 21:00
Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında yaptığı sürpriz açıklamayla magazin gündemini hareketlendirdi. 73 yaşındaki sanatçı, kalbinin bir kez daha İzmir'de attığını söyleyerek yeni bir aşka yelken açtığını açıkladı.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, canlı yayında yeni aşkını duyurdu. 73 yaşındaki Tatlıses, kalbinin İzmir'de attığını ve orada yaşayan bir kadına aşık olduğunu belirtti. Bu açıklama sosyal medyada hızla yayıldı ve Tatlıses'in yeni aşkının kim olduğu merak konusu oldu. Tatlıses'in özel yaşamı, müzik kariyeri kadar kamuoyunun ilgisini çekiyor. Sanatçı, bugüne kadar birçok evlilik ve uzun soluklu ilişki yaşadı. İzmir vurgulu yeni aşk açıklaması, geçmişte yaşadığı ilişkiler göz önüne alındığında magazin gündeminde yeniden geniş yankı uyandırdı.

İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. 73 yaşındaki usta sanatçı, kalbinin bir kez daha İzmir'de attığını söyleyerek yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Tatlıses, "Aşık oldum. İzmir'de bir tane kara kız var, ona aşık oldum" sözleriyle stüdyodakileri ve izleyicileri şaşırttı.

Ünlü sanatçının bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tatlıses'in yeni aşkının kim olduğu ise merak konusu oldu.

ÖZEL HAYATI DAİMA GÜNDEMDEYDİ

İbrahim Tatlıses'in özel yaşamı, müzik kariyeri kadar kamuoyunun ilgisini çekti. Usta sanatçı bugüne kadar birçok evlilik ve uzun soluklu ilişki yaşadı.

Tatlıses'in ilk evliliğini Adalet Sara ile yaptığı ve bu evlilikten Ahmet Salim, Gülşen Sara ve Gülden Ferrah adında üç çocuğunun olduğu biliniyor. Sanatçı, daha sonra oyuncu Perihan Savaş ile evlendi. Bu evlilikten Melek Zübeyde dünyaya geldi.

1980'li yıllarda yaşadığı Derya Tuna ilişkisi ise oğlu İbrahim Tatlıses (İdo) ile taçlandı. Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da geçmişte yaşadığı bir ilişkiden dünyaya geldi ve ilerleyen yıllarda sanatçı tarafından kabul edildi.

Usta sanatçı, 2011 yılında Ayşegül Yıldız ile evlendi. Bu evlilikten Elif Ada adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 2013 yılında yollarını ayırdı. Tatlıses'in son yıllarda adı zaman zaman Gülçin Karakaya ile anılmıştı.

73 yaşındaki sanatçının İzmir vurgulu yeni aşk açıklaması, geçmişte yaşadığı ilişkiler göz önüne alındığında magazin gündeminde yeniden geniş yankı uyandırdı.

