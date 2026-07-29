İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı - Son Dakika
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İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı
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"Taşacak Bu Deniz" dizisine rakip olarak hazırlanan "Sevdam Karadeniz" projesinde başrol krizi bitmiyor. İlk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey'in ayrıldığı dizide, yeni kadın başrol Damlasu İkizoğlu da İstanbul sahnelerinin ardından Trabzon çekimleri öncesi projeye veda etti. Yapım ekibi "Zeyşan" karakteri için acilen yeni oyuncu arayışına başladı.

TRT 1 ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımı "Taşacak Bu Deniz"e rakip olması beklenen "Sevdam Karadeniz" dizisinde yaprak dökümü sürüyor. Sete çıkılmasının ardından Trabzon çekimlerine geçilirken başrol oyuncusu Damlasu İkizoğlu projeden ayrıldı.

SETE ÇIKMADAN BAŞROLLER DEĞİŞMİŞTİ

Dizinin hazırlık sürecinde başrol krizlerinin ardı arkası kesilmiyor. Yapımın ilk planlamasında başrol karakterleri için Aslıhan Malbora ve Emre Bey ile anlaşma sağlanmıştı. Ancak iki ünlü oyuncu da henüz dizi sete çıkmadan projeden ayrılma kararı almıştı.

TRABZON ÇEKİMLERİNDE YENİ AYRILIK

Ayrılıkların ardından kadroya dahil olan Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce ile çekimlere başlandı. Ekip, dizinin İstanbul sahnelerinin tamamlanmasının ardından hikâyenin ana mekanlarından biri olan Trabzon’a geçti. Ancak Trabzon sahnelerinin çekimi öncesinde sürpriz bir gelişme daha yaşandı ve kadın başrol oyuncusu Damlasu İkizoğlu projeye veda etti.

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı

YENİ "ZEYŞAN" İÇİN ARAYIŞ BAŞLADI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaşanan bu son ayrılığın ardından yapım ekibi "Sevdam Karadeniz" dizisinin Zeyşan Yeniceli karakteri için vakit kaybetmeden yeni oyuncu görüşmelerine başladı. Dizinin çekim takviminin bu krizden nasıl etkileneceği ise merak konusu.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı - Son Dakika

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