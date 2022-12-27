İkinci bebeğine 7,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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İkinci bebeğine 7,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı

27.12.2022 16:30

İkinci bebeğine hamile olan güzel oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı. Oyuncunun, "Kavuşmaya az kaldı" notunu yazdığı paylaşıma sessiz kalmayan Burak Özçivit önce, "Bekliyoruz" yorumunu yaptı sonra da fotoğrafları kendi hesabından "Su gibi" notuyla paylaştı.

Yaprak Dökümü ve Çalıkuşu gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren Fahriye Evcen, 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine girmiş, 2019 yılında da ilk çocuğunu kucağına almıştı. Şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan Fahriye Evcen, büyüyen karnıyla pozlar verdi.

"KAVUŞMAYA AZ KALDI"

İkinci kez erkek annesi olmaya hazırlanan 7,5 aylık Fahriye Evcen, 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından karnı burnunda pozlarını paylaşarak "Kavuşmaya az kaldı" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken eşi Burak Özçivit de sessiz kalamadı. Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu paylaşıma "Bekliyoruz" yorumunu yaptı. Yorumla yetinmeyen Özçivit, aynı fotoğrafları kendi Instagram hesabından da yayınlayarak "Su gibi" dedi.

7,5 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını paylaştı
7,5 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını paylaştı
7,5 aylık hamile Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını paylaştı
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Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İkinci bebeğine 7,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen, karnı burnunda pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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