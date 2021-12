İkonik Kraliçe'den hamamda ikonik pozlar

Şarkılarıyla, sahne performansı ve stili ile 2021 yılının ikon sanatçısı olarak işaret edilen ünlü pop yıldızı Hande Yener X Tepki ile featuring yaptığı "Olmazsan Olmaz" şarkısının klip çekimlerinde Selim Akar'ın objektifine Four Seasons at The Bosphorus Otel'in hamamında poz vererek 2021 yılının en ikonik kapanışını yaptı.

Kendisi için "İstanbul Şapka" tarafından hazırlanan 3.000 USD'lik swarovski saç ile verdiği bu pozlar 2021 yılının en ikonik pozu olarak hafızalarda yer aldı.

Hande Yener X Tepki "Olmazsan Olmaz" şarkısını 17 Aralık 2021 Cuma günü İstanbul Masquerade Club'te tanıtacak.