İlayda Alişan'dan Şok Eden Özel Hayat Açıklaması - Son Dakika

"Seversin" adlı dizinin güzel başarılı oyuncusu İlayda Alişan önceki akşam Cihangir Emily's adlı mekandan çıkarken görüntülendi.

İlayda Alişan "Arkadaşlarım ile yemek yedim şimdi eve gidiyorum ezber yapıp sonra da sete gideceğim. "Seversin" adlı dizinin çekimleri çok keyifli geçiyor, bir de ilk günlerimiz onun da ayrı bir heyecanı var. Burak'la da daha öncesinden tanışıyoruz arkadaştık ilk kez sette tanışmıyoruz daha öncesinden tanıdığım bildiğim biriyle de çalışmak ayrı bir keyif. Bu yaz çalışacağımız için tatilde olmayacak ama aralarda bir iki gün boşluk olursa ben de dinlenirim" dedi.

"İlayda hanım sizi biz devamlı göremiyoruz bunun dışında neler yapıyorsunuz" sorusuna "Evet ben sizin devamlı çekebileceğiniz yerlere gelmiyorum genelde evde olmayı seven biriyim o yüzden çok nadiren rastlayabileceğiniz görebileceğiniz biriyim "dedi.

İlayda hanım bir açıklamanız vardı. Aşkta tutku olmazsa olmaz yorumuna "Tabi ki aşkın içinde tutkuda var bağlanma da var sadece tutku demekle de olmaz yaşadığınız zaman böyle hisleri hepsini hissediyor oluyorsunuz onun dışında kolay kolay aşık olmadığım insanla da birlikte olacak birisi değilim zaten hayatımda da kimse yok şu an" dedi.