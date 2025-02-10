İlayda Alişan'ın Yıldızlaştığı 'Piyasa' Dizisi Gündemde - Son Dakika
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İlayda Alişan'ın Yıldızlaştığı 'Piyasa' Dizisi Gündemde

İlayda Alişan\'ın Yıldızlaştığı \'Piyasa\' Dizisi Gündemde

Kanal D'nin yeni dizisi 'Piyasa'da İlayda Alişan, tesettürlü Münevver karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Dizi, medya ve aşk dünyasındaki çatışmaları ele alacakken, Alişan karakterine ilişkin heyecanlı yorumlarda bulundu.

10.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:28
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KANAL D'nin İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı yeni dizisi Piyasa izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. İlayda Alişan dizi için tesettüre girdi. Münevver karakteriyle kamera karşısına geçen Alişan'ın başörtülü hali sosyal medyada gündem oldu. Çok konuşulan karelere, binlerce yorum geldi. Genç kuşağın gözde yıldızı, "Münevver çok farklı ve heyecan verici bir deneyim. Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak gerçekten özel" ifadeleriyle duygularını paylaştı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Piyasa, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini ekrana taşıyacak. Yakında yayın macerasına başlayacak olan dizinin ilk fragmanında Alişan'ın tesettürlü görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Güzel oyuncuya "Maşallah başörtü çok yakışmış", "Tesettürlü haliniz çok güzel" şeklinde yorumlar yazıldı. Alişan da sosyal medya hesabından kalp emojisiyle "Müno" yazıp başörtülü halini sevenleriyle paylaştı.

'MÜNEVVER BENİM İÇİN ÇOK FARKLI'

Yeni görüntüsüyle çok iyi yorumlar aldığını söyleyen Alişan, Münevver karakteriyle ilgili şunları söyledi: Münevver benim için çok farklı ve heyecan verici bir deneyim oluyor. Onun dünyasına girmek, duygularını ve yaşadığı çatışmaları anlamaya çalışmak benim için gerçekten özel. Teaser sonrası karakterim ve görünüşümle ilgili çok yorum geldi, bu da izleyicinin şimdiden merak ettiğini gösteriyor. Dizimiz başladığında Münevver'i daha yakından tanıyacaklar, umarım herkes sever.

GÜÇLÜ KADRO

İlayda Alişan ve Alp Navruz'un başrolü paylaştığı, kadrosunda dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur'un yer alıyor. Yapımı Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başarılı senarist Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda usta isim Serdar Gözelekli oturuyor.

Piyasa, yakında Kanal D'de seyirciyle buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin İlayda Alişan'ın Yıldızlaştığı 'Piyasa' Dizisi Gündemde - Son Dakika

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