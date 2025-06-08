İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum\'da aşka geldi

Birçok popüler yapımda boy gösteren başarılı oyuncu İlayda Alişan, 2025 yılının başlarında gönlünü Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Alişan, özel hayatında da kariyeri kadar ilgi görüyor.

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

İkili, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle zaman zaman hayranlarının beğenisine sunuyor. Romantik halleriyle konuşulan çift, bu kez Bodrum'da bir etkinlikte objektiflere takıldı. Sahil kenarında baş başa vakit geçiren Alişan ve Engin'in yakınlaşmaları kameralara yansıdı.

Tatilleri sırasında oldukça keyifli ve uyumlu görünen çift, dudak dudağa görüntülendi. İkilinin yaşadığı romantik anlar objektiflere yansıdı.