İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi - Son Dakika
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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum\'da aşka geldi
08.06.2025 11:01
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İlayda Alişan ve Oğulcan Engin'in ilişkisi tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum'da bir etkinlikte görüntülenen çift, deniz kenarında romantik anlar yaşadı. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, duygularını gizleme gereği duymadı.

Birçok popüler yapımda boy gösteren başarılı oyuncu İlayda Alişan, 2025 yılının başlarında gönlünü Oğulcan Engin'e kaptırmıştı. Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çeken Alişan, özel hayatında da kariyeri kadar ilgi görüyor.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

İkili, ilişkilerini sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle zaman zaman hayranlarının beğenisine sunuyor. Romantik halleriyle konuşulan çift, bu kez Bodrum'da bir etkinlikte objektiflere takıldı. Sahil kenarında baş başa vakit geçiren Alişan ve Engin'in yakınlaşmaları kameralara yansıdı.

İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi

Tatilleri sırasında oldukça keyifli ve uyumlu görünen çift, dudak dudağa görüntülendi. İkilinin yaşadığı romantik anlar objektiflere yansıdı.

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Son Dakika Magazin İlayda Alişan ve Oğulcan Engin Bodrum'da aşka geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • KEMAL OĞUZ:
    Ya arkadaş, bize ne pıslık insanların ıgrenc hayatlarından! insanlık adına hiçbir katma değeri olmayan şu varlıkları haber edince elinize ne geçiyor? 7 0 Yanıtla
  • HÜSEYİN DALCI:
    Habere bak habere,breh breh breh. 7 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    para para para ne güzel sey 3 1 Yanıtla
  • GÖKHAN DUMAN:
    bizeneki bundan anlamadım herseylerini soyleyinde bilelim çünkü onlar eksik kalmış sanırım. 3 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    biz öpüşeceğiz hadi gelin çekinmi demişler 0 0 Yanıtla
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