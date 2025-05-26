İlhan Şeşen hayatını kaybetti

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkıları ve solisti olduğu Grup Gündoğarken ile hafızalara kazınan İlhan Şeşen'den acı haber geldi.

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN İLK MESAJ

Ünlü sanatçının ailesi acı haberi şu mesajla duyurdu, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

AVUKATLIĞI BIRAKIP, YEĞENLERİYLE GRUP GÜNDOĞARKEN'İ KURDU

Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.

Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.

İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.