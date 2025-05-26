İlhan Şeşen hayatını kaybetti - Son Dakika
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İlhan Şeşen hayatını kaybetti

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İlhan Şeşen hayatını kaybetti
26.05.2025 14:05  Güncelleme: 14:18
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İlhan Şeşen hayatını kaybetti
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Türk müziğinin usta isimlerinden İlhan Şeşen, uzun süredir verdiği hastalık mücadelesine yenik düştü. 2023 yılında akciğer kanserine yakalanan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"Sarılınca Sana", "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize" gibi şarkıları ve solisti olduğu Grup Gündoğarken ile hafızalara kazınan İlhan Şeşen'den acı haber geldi.

2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan ve o tarihten bu yana tedavi gören sanatçı İlhan Şeşen, 76 yaşında hayatını kaybetti.

AİLESİNDEN İLK MESAJ

Ünlü sanatçının ailesi acı haberi şu mesajla duyurdu, "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

İlhan Şeşen hayatını kaybetti

AVUKATLIĞI BIRAKIP, YEĞENLERİYLE GRUP GÜNDOĞARKEN'İ KURDU

Manisa'da 1948'de dünyaya gelen İlhan Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. Sanatçı, 1971'de Kavga adlı ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalışan Şeşen, 1983'te avukatlığı bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile Grup Gündoğarken'i kurdu.

İlhan Şeşen, Ayşegül Aldinç'in "Farketmez", Nükhet Duru'nun "Aşık Oluyorum Eyvah", Leman Sam'ın "Rüzgar" ve "Ayrılığa Dayanamam", İzel-Ercan'ın "Geri Dön", Kerim Tekin'in "Yine Beni Sev", Metiner'in "Gördüğüme Sevindim", Yonca Lodi'nin "Aşk Layık Olanda Kalmalı" ve "Fal", Kenan Doğulu'nun "Ellerimde Çiçekler" şarkılarını yazıp besteledi.

Sanatçının oyuncu olarak rol aldığı birçok yapım arasında ise "Mühürlü Güller", "Aliye", "Çocuğun Var Derdin Var", "Gönülçelen" ve "Anadolu Kartalları" yer aldı.

İlhan Şeşen, 2023'ün sonunda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu.

İlhan Şeşen hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin İlhan Şeşen hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Oa343862!:
    Allah rahmet eylesin. 76 0 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    Allah rahmet etsin inşallah 60 0 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    iyi Bir insan olduğuna şahitlik ederim iyi bir muslumanmiydi onu Allah bilir Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah amin 21 8 Yanıtla
  • 7x0p0ck0p0***spam:
    Mekanı nur olsun. Çok sevdiğim sanatçılardan birisiydi. 23 0 Yanıtla
  • Erkan Toprakhisar:
    Allab rahmet eylesin Allab ailesine sabır versin... 21 0 Yanıtla
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