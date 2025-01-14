İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi - Son Dakika
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İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi

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Hollywood yıldızı Hugh Jackman ve Broadway ikonu Sutton Foster, gizli ilişkilerinin ortaya çıkmasından sonra ilk kez öpüşürken görüntülendi. Los Angeles'taki bir restoranda samimi anlar yaşayan çift, daha önce evliliklerini bitirmeden bir ilişkileri olduğu söylentilerine konu olmuştu.

14.01.2025 10:42  Güncelleme: 10:49
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Hollywood yıldızı Hugh Jackman (56) ve Broadway ikonu Sutton Foster (49), gizli ilişkileri ortaya çıktıktan sonra ilk kez öpüşürken görüntülendi. Çift, San Fernando'daki bir In-N-Out restoranının araç servisinde samimi anlar yaşadı.

Los Angeles yangınları başlamadan birkaç gün önce çekilen fotoğraflarda, Foster'ın Jackman'ın yüzünü şefkatle tutarak öptüğü görülüyor. Evliliklerini bitirmeden önce aralarında bir ilişki olduğu söylentilerine konu olan çift, arabadan indikten sonra da sarılıp öpüşmeye devam etti.

27 yıllık eşi Deborra-lee Furness'tan Eylül 2023'te ayrılan Jackman, siyah tişört ve kot pantolon giyerken, Foster ise bol bir bluz ve kot pantolon tercih etti.

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles'ta Foster'ın rol aldığı "Once Upon A Mattress" oyununu izleyen Jackman'ın, daha sonra Santa Monica'da sevgilisiyle el ele görüntülendiği ortaya çıktı. İkili daha önce Broadway'de "The Music Man" müzikalinde başrolleri paylaşmıştı.

Foster, 10 yıllık eşi senarist Ted Griffin'den Ekim ayında boşanma davası açmıştı.

Öte yandan Jackman'ın eski eşi Furness'ın, eşinin "metresiyle kaçtığını" iddia eden bir dedikodu bloggerının Instagram gönderisini beğenmesi dikkat çekti. DailyMail.com'a konuşan bir kaynak, Furness'ın ilişkiden şüphelendiğini ancak öğrendiğinde "şok olduğunu" belirtti.

Jackman ve Furness, Eylül ayında yaptıkları ortak açıklamada, "Neredeyse 30 yıl süren harika bir evliliği paylaştık. Artık yolculuğumuz değişiyor ve bireysel gelişimimiz için ayrılmaya karar verdik. Ailemiz her zaman önceliğimiz olacak" ifadelerini kullanmıştı.

İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi
İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi
İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi
İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi

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Son Dakika Magazin İlişkileri geçen hafta ortaya çıkan ünlü çift, arabada öpüşürken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ayşe onat:
    tabii bu çok önemliydi. özellikle de öpüşmeleri olayın bütün boyutunu değiştirdi. 4 0 Yanıtla
  • k K:
    Bu haber çok eksik. Öpüşmeden sonra da orta merkez bölgesine İnmişlermi dayanamazlar inmislerdir. o işi de yapmışlar mı acaba tamamlaman gerek? 3 0 Yanıtla
  • monşer null:
    vay 0 1 Yanıtla
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