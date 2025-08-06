İlkay Kayku'dan Şaşırtan Stil - Son Dakika
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İlkay Kayku'dan Şaşırtan Stil

İlkay Kayku\'dan Şaşırtan Stil
06.08.2025 11:09
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Uzak Şehir'in Fidan Albora'sı İlkay Kayku, hayranlarını gerçek hayattaki tarzıyla şoke etti.

KANAL D'nin geçtiğimiz sezona damga vuran fenomen yapımı Uzak Şehir'in yıldızları, dizinin fanlarının yakın takibinde. İkinci sezonu heyecanla beklenen rekortmen projenin oyuncularına dair her haber sosyal medyada geniş yankı buluyor. O isimlerden biri de İlkay Kayku, nam-ı diğer Fidan Albora. Dizide Ecmel Albora'nın eşi, Şahin ve Zerrin'in annesi, Sadakat Albora'nın düşmanı rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu, gerçek hayattaki tarzıyla adeta ters köşe yaptı.

'GÖZLERİME İNANAMADIM'

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra pilates eğitmenliği yapan İlkay Kayku; dövmeleri, giyim tarzı ve fit haliyle Uzak Şehir hayranlarını şoke etti. Dizinin hayranları, Fidan Albora'nın tam zıttı bir portre çizen 53 yaşındaki Kayku'nun fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu. Paylaşımlarda, "Tek beden iki farklı kadın", "Gözlerime inanamadım", "Fidan gibi maşallah!", "Sadakat görse kıskançlıktan çatlar" ifadeleri öne çıktı. Bazı Uzak Şehir fanları ise dizide oyunculuğu kadar şivesiyle de adından söz ettiren ismin profesyonelliğine övgüler yağdırdı.

AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle yeni yayın döneminde yine Kanal D ekranlarında olacak.

Kaynak: DHA

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