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İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti - Son Dakika

İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti

11.02.2022 08:27

Her bölümü büyük bir heyecanla beklenen Arka Sokaklar dizisi, bu akşam 614. bölümüyle ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında en dikkat çeken detay ise Engin Müdür'ün cenaze görüntüleri oldu. Engin Balkan'ı oynayan İlker İnanoğlu'nun diziye veda edip etmeyeceği ise merak konusu oldu.

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Ozan Çobanoğlu, İlker İnanoğlu, Oya Akar ve Ela Yörüklü'nün paylaştığı Arka Sokaklar dizisi bu akşam 614. yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin son bölümünde Engin Balkan, namlunun ucunda görünmüştü. Yeni bölüm fragmanında ise Rıza Baba ve ekibi Engin Balkan'ın cenaze törenine katılıyor.

"ŞEHİT ENGİN BALKAN TEŞKİLATIN GÖZBEBEĞİYDİ"

Arka Sokaklar'ın 614. yeni bölüm fragmanında ekibin engin Balkan'ın fotoğrafının olduğu törene gidiyor. Rıza Baba'nın "Şehit Emniyet Müdürü Engin Balkan, bu teşkilatın gözbebeğiydi. Gurur duyulacak bir meslektaştı, örnek bir polisti. Yıllarca bu şehrin her sokağında gezdi" sözleri ise fragmana damga vuruyor.

Arka Sokaklar'ın fragmanına damga vuran cenaze! İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Rıza Baba ve ekip, mezarlığa geldiklerinde Engin Müdürün cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Aşiret liderinin yolladığı Ukraynalı tetikçi kadın, son bölümde silahını ona doğrultmuştu. Engin Müdür için tüm ekip arkadaşları cenazede hazır bulunur. Engin'in vurulması ile gelen acı olay bütün ekibi derinden etkiler. Haberlere manşet olan bu olay sonucu alarma geçen ekip, tetikçi Lena'yı ve bağlı olduğu suç örgütünü yakalamak ve adalete teslim etmek için var gücüyle çalışacaktır.

Arka Sokaklar'ın fragmanına damga vuran cenaze! İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar'ın fragmanına damga vuran cenaze! İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar'ın fragmanına damga vuran cenaze! İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar'ın fragmanına damga vuran cenaze! İlker İnanoğlu diziden ayrılıyor mu?
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İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Rıza Baba, Cenaze, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İlker İnanoğlu Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu? Cenaze detayı dikkat çekti - Son Dakika
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