Ekranların sevilen oyuncularından Gonca Vuslateri, bu kez kariyerinden çok tarzıyla gündemde. Sürprizli kişiliğiyle dikkat çeken Vuslateri, alışılmış imajını geride bırakarak hayranlarını şaşırttı.
Bir süredir Leyla: Hayat… Aşk… Adalet… dizisinde başrol performansıyla övgü toplayan ünlü isim, yıllardır vazgeçilmez rengi olan siyah saçlarına veda etti. 39 yaşındaki oyuncu, sarı tonlarına geçerek bambaşka bir görünüme kavuştu.
Hem sahnedeki enerjisi hem de kendine has üslubuyla magazinin ilgisini üzerine çeken Vuslateri, bu değişimiyle de konuşulmayı başardı. Yeni imajıyla ilgili gelen "40 yaş sendromu mu bu?" sorusuna ise esprili bir yanıt verdi, "Sendrom! Prova yapıyorum işte şu an. Geliyor yaklaşıyor."
Son Dakika › Magazin › İmajını baştan yaratan Gonca Vuslateri, 40 yaş esprisiyle güldürdü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?