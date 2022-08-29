Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki - Son Dakika
Üye Girişi

Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki

29.08.2022 15:51

İmam hatiplilere "sapık" hakaretini sarf ettiği için tutuklanan şarkıcı Gülşen ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Gülşen için verilen ev hapsi kararına ilk tepki komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Gökbakar, "Gülşen serbest bırakılmamış ki. Ev hapsine alınmış" paylaşımını yaptı.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen Çolakoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz kabul edildi. Üst mahkeme, Gülşen'in tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verdi.

"GÜLŞEN SERBEST KALMAMIŞ Kİ"

Gülşen'in ev hapsi şartıyla serbest kalmasına tepki gösteren ilk isim ise oyuncu ve yapımcı Şahan Gökbakar oldu. Gökbakar Twitter hesabından "Gülşen serbest bırakılmamış ki. Ev hapsine alınmış. Adli kontrol ile salıverildi falan değil ha. Tutuklu ve evinde hapis" sözleriyle mahkeme kararını eleştirdi.

Şahan Gökbakar'dan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliye olmasına tepki: Serbest bırakılmamış ki
Şahan Gökbakar'dan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliye olmasına tepki: Serbest bırakılmamış ki
Şahan Gökbakar'dan Gülşen'in ev hapsi şartıyla tahliye olmasına tepki: Serbest bırakılmamış ki
YORUMLAR
500
Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare Ev hapsi şartıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen'den cezaevi önünde ilk kare

Şahan Gökbakar, Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki - Son Dakika


Son Dakika
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:51 Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:46:34. #1.11#
SON DAKİKA: Şahan Gökbakar'dan Gülşen açıklaması: Serbest bırakılmamış ki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement