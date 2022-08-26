"İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım - Son Dakika
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"İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım

26.08.2022 12:32

İmam hatiplilerle ilgili söylediklerinden dolayı dün akşam tutuklanarak cezaevine gönderilen Gülşen'in ifadesi ortaya çıktı. Söz konusu ifadeleri Miraç ismindeki ekip arkadaşını söylediğini anlatan Gülşen, "Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Arkadaşım lakabı 'imam' olunca talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım." dedi.

Nisan ayında İstanbul'da sahneye çıkan Gülşen'in konser esnasında sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Dün evinde gözaltına alınan şarkıcı, ifadesinde o cümleyi neden ve kim için söylediğini anlattı.

O SÖZÜ KİME SÖYLEDİĞİNİ ANLATTI

TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Nöbetçi hakimliğe ifade veren şarkıcı, şunları söyledi: "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan 'Miraç' isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur."

Tutuklanan Gülşen, imam hatiplilerle ilgili sözleri kime söylediğini anlattı: Ekip arkadaşıma şaka yapmıştım

"'SENİ İMAM TAŞISINLAR' DEDİKLERİ İÇİN SÖYLEDİM"

"Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım."

"İMAM HATİPLİLERİ KÖTÜLEMEK İÇİN SÖYLEMEDİM"

"Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir."

Tutuklanan Gülşen, imam hatiplilerle ilgili sözleri kime söylediğini anlattı: Ekip arkadaşıma şaka yapmıştım

"ŞAKALAŞMANIN NEFRET İÇEĞİ OLARAK ALGILANMASI ÜZDÜ"

"Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum."

Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Ünlü şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla girdi! Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'İmam hatip' sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım - Son Dakika


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SON DAKİKA: "İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım - Son Dakika
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