"İmam hatip" sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım

Nisan ayında İstanbul'da sahneye çıkan Gülşen'in konser esnasında sarf ettiği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" cümlesinden dolayı hakkında soruşturma başlatıldı. Dün evinde gözaltına alınan şarkıcı, ifadesinde o cümleyi neden ve kim için söylediğini anlattı.
TCK'nin 216. maddesi kapsamında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Gülşen, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Nöbetçi hakimliğe ifade veren şarkıcı, şunları söyledi: "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan 'Miraç' isimli arkadaşımın lakabı 'imamdır'. Arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Miraç'ın soy ismini ve iletişimini hatırlamıyorum. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur."
"Bu konuşma, konserin hatırlamadığım bir aşamasında muhtemelen şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Ben orkestrama hitaben 'beni seyircilerinin arasında omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine bana orkestra arasından 'seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç'la aramızda geçmiştir. Bu konuşma konsere katılanlara ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir. Ben ülkesini seven, fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım."
"Bu kısa görüntü aylar sonra kim tarafından, ne amaçla servis edildi bilmiyorum. Ancak provokatif amaçlı olarak servis edildiğini düşünüyorum. Ben imam hatiplileri ya da ülkemizin bir kısmını kötülemek, onlara hakaret etmek amacıyla asla bu konuşmayı yapmadım. Ülkenin tüm değerlerine ve hassasiyetlerine saygım sonsuzdur. Kesinlikle atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca yaşanan olayın zamansız bir yerde gerçekleşmesi talihsizliktir."
"Şakalaşmanın herhangi bir gruba yönelik nefret içerikli olarak algılanması beni çok üzmüştür. Suç işleme kastım yoktur. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep ediyorum."Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Ünlü şarkıcı Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne alkışlarla girdi! Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı! Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi İmam Hatiplilere yönelik sözleri sebebiyle gözaltına alınan Gülşen'den ilk açıklama: İncinen herkesten özür diliyorum
Son Dakika › Magazin › 'İmam hatip' sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen'den dikkat çeken ifade: Ben fırsat eşitliğine inanan, kimseyi ayırıp örselemeyen bir sanatçıyım - Son Dakika