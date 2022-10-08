Şimdilerde 'Teşkilat' dizisinde rol alan Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani, 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybetmişti.
Geçtiğimiz temmuz ayında çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenilen ünlü çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı.
"ÇOK MUTLUYUZ"
Ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı eşinin karnı burnunda fotoğrafların altına, "Hepinize çok teşekkür ederim.
Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz.
Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" mesajını yazdı.
Son Dakika › Magazin › Imane Elbani - Murat Yıldırım... KIZLARI MİRAY DÜNYAYA GELDİ! - Son Dakika