Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim - Son Dakika
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Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim

Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim

02.06.2023 08:03

Geçtiğimiz sene şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlenen 21 yaşındaki oyuncu ipek Filiz Yazıcı'nın son paylaşımı kafa karıştırdı. Oyuncunun belirginleşen göbeğini gören takipçileri "Hamile misin?" yorumları yağdırırken Yazıcı yaptığı açıklama iddiayı yalanlayarak "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" dedi.

Aşk 101 dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçtiğimiz sene kendisinden 10 yaş büyük şarkıcı Ufuk Beydemir ile evlendi. Evliliğini göz önünde yaşayan Yazıcı'nın son paylaşımından dolayı hamile olduğu ileri sürüldü.

SON HALİ HAMİLELİK İDDİASINI GÜÇLENDİRDİ

Bir süredir mutlu giden evliliğinin tadını çıkaran Yazıcı'nın "Yeni rengimi buldum" notuyla yaptığı paylaşımında giydiği bol elbiseli pozunu gören takipçileri, "Kesin hamilesi", "Annelik güzelliği gelmiş, kızın olacak" gibi yorumlar yapmaya başladı. Oyuncu ise gelen yorumlara sessiz kaldı.

Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim

"HAMİLE DEĞİLİM"

Gazeteci Birsen Altuntaş, yorumlar üzerine İpek Filiz Yazıcı'ya ulaşarak hamilelik iddiasını sordu. İddiayı yalanlayan Yazıcı, "Bir takım evlilik kiloları alındı. Daha ben bebeyim" şeklinde konuştu. Son olarak "İçimizdeki Ateş" dizisinde ve "Mitat" filminde rol alan güzel oyuncu yakında eski formuna geri döneceğini belirtti.

Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim
Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim
Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim
Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim
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İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilolu haliyle hamile olduğu ileri sürülen İpek Filiz Yazıcı konuştu: Evlilik kilosu aldım, hamile değilim - Son Dakika
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