İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

Magazin

20.10.2025 09:27  Güncelleme: 09:39
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, bir süredir konuşulan ayrılık iddialarını doğruladı. 2022'de Roma'da evlenen ünlü çift, ''Evet, haberler doğru; geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık'' sözleriyle evliliklerinin sona erdiğini duyurdu.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, yaklaşık dört yıl süren ilişkilerini 2022 yılında İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşen sade bir törenle evlilikle taçlandırmıştı. Ancak son haftalarda magazin gündeminde yer alan "ayrılık" söylentileri doğru çıktı.

"EVET HABERLER DOĞRU"

Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yaparak boşandıklarını resmi olarak duyurdu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık.

Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…"

ARALARINDA 9 YAŞ FARK VARDI

2001 doğumlu 24 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ile 1992 doğumlu 33 yaşındaki Ufuk Beydemir, aralarındaki 9 yaş farkına rağmen uyumlarıyla dikkat çeken bir çift olarak tanınıyordu. Aşklarını 2022 yılında İtalya'nın Roma kentinde gerçekleşen sade bir nikâhla taçlandıran çift, ilişkileri boyunca magazin dünyasında "örnek çift" olarak anılmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yakup suri :
    yıkıldık resmen :( 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
