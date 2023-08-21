İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf - Son Dakika

İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf

İrem Derici\'den \'Senden güzel anne olur\' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf
Son Güncelleme: 21.08.2023 13:30

İrem Derici, sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı iddialarına verdiği cevapla çocuk sahibi olmayı düşünmediğini ima etti.

Şarkıları ve konserlerinde tercih ettiği kıyafetlerle sık sık adından söz ettiren İrem Derici, uzun bir süredir eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürülen şarkıcı bir takipçisinin "Senden güzel anne olur" yorumuna verdiği cevapla çocuk defterini kapattığını ima etti.

"BOŞA MASRAF"

8.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan İrem Derici, konserde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşarak "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" mesajını yazdı. Şarkıcının kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşımına yorum yapan bir takipçisi "Senden çok güzel anne olur be İrem" dedi. Takipçisini cevapsız bırakmayan Derici ise "Hiç uğraşamam, boşa masraf" diyerek herkesi şaşırttı.

İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf
İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf
İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf
İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf

İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf - Son Dakika


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SON DAKİKA: İrem Derici'den 'Senden güzel anne olur' yorumuna cevap: Uğraşamam boşa masraf - Son Dakika
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