İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı

12.05.2022 13:36

Cem Belevi ile ihanet yüzünden ayrılan İrem Derici, dün akşam verdiği konserde duygusal anlar yaşadı. Şarkı söylediği esnada bir erkek hayranının Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdığını duyan Derici, şarkısına ara vererek gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz sene aşk yaşamaya başlayan İrem Derici ile Cem Belevi çifti, ihanet yüzünden ikinci kez ayrıldı. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici, elinde şarkıcıya ait ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Dün akşam sahneye çıkan Derici, duygusal anlar yaşadı.

AYRILIK SONRASI BİRBİRİNE GİRDİLER

Belevi ile ayrılan Derici, önceki gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi. Önceki akşam konser verdiği mekanda Derici'ye cevap veren Belevi ise "Yürütemedik, olmadı. Adam gibi de seven bir adamım. Asla aldatma cümlelerini kabul etmiyorum. Onu hala çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Canı sağ olsun istediğini söyleyebilir. İçi rahat olsun benim de içim çok rahat" dedi. Belevi'nin ihaneti kabul etmemesine sinirlenen Derici elinde popçunun kendisi hakkında "Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım, şu takvimi doldurayım" dediği ses kayıtlarının olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcının bu sözlerine karşılıksız kalmayan Belevi, "Herkes haddini bilsin" dedi.

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı

KONSERİNDE AĞLADI

İkinci kez aldatılan Derici, dün akşamki konserinde Affeder mi Aşk Bizi isimli şarkısını okurken bir erkek hayranı Cem Belevi'yi kastederek "O kaybetti" diye bağırdı. Şarkısını yarıda keserek duraksayan Derici, gözyaşlarına hakim olamayınca orkestrasının yanına gitti.

Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı
Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı
Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı
Cem Belevi'nin ihanetiyle sarsılan İrem Derici, konserinde ağladı
Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum Sadakatsiz dizisi sahnesi gibi: İrem Derici, Cem Belevi'nin arabasında ikinci telefon bulmuş
YORUMLAR
500
İhanet Sonrası İlk İşi Bakın Ne Oldu! İhanet Sonrası İlk İşi Bakın Ne Oldu! Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum Aldatıldığı için Cem Belevi'den ayrılan İrem Derici'den manidar şarkı paylaşımı: Gücümü bulamıyorum

İrem Derici, Cem Belevi, Instagram, Konser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Üniversiteli genç kızların hazin ayrılığı: Nezahat öldü, Zeynep yoğun bakımda
14:25 "Kaşıkçı Elması çalındı" iddialarına Milli Saraylar'dan yalanlama
13:57 İmamoğlu, kendisini eleştiren Fazıl Say'ın babasının cenaze törenine katılmadı
13:55 İlk başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın Erdoğan ile diyaloğu yeniden gündem oldu
13:47 Finlandiya "NATO" dedi, jet hızında yanıt geldi: Katılım süreci sorunsuz ve hızlı olacaktır
13:45 Boğarak öldürdüğü kız arkadaşını gömerken kalp krizi geçiren adam öldü
13:36 İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı
13:33 Erdoğan'ın duyurduğu düşük faizli konut kredisinde şartlar belli oldu: Kampanyadan 1 kez yararlanılabilecek, kredi süresi en fazla 120 ay olacak
13:28 İsmail Saymaz, Gezi Davası Hakimi Murat Bircan'ın dilekçesini paylaştı: Eşim değil, eniştesinin ailesi FETÖ'cü
12:59 Hindistan'da yaşlı çift, oğullarından şikayetçi oldu: Ya bize torun ver ya da zararımızı karşıla!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 14:37:25. #1.11#
SON DAKİKA: İrem Derici ihaneti atlatamıyor: Konserinde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement