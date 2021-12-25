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İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı - Son Dakika

İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı

25.12.2021 12:07

Yaz ayında Göcek'te oyuncu Serenay Sarıkaya ile görüntülenen iş insanı Haldun Demirhisar, önceki akşam da popçu Aleyna Tilki'yle buluştu. Odatv'ye konuşan Demirhisar, "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Aleyna hem benim hem de çocuğumun arkadaşı" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki ile ve iş insanı Haldun Demirhisar, geçen akşam Etiler'de bir mekanda yemek yedi. Çıkışta genç şarkıcıya aracına kadar eşlik eden iş insanı zafer işaretiyle poz verdi. Görüntülenmelerine şaşıran Aleyna Tilki ise soruları yanıtsız bıraktı. Günlerdir magazin basınında konuşulan Demirhisar, Odatv'ye konuştu.

"SEVGİLİLİK HABERLERİ YAPILINCA SANAT ÇITASI AŞAĞI ÇEKİLİYOR"

Aleyna Tilki'nin çocuğunun arkadaşı olduğunu belirten Demirhisar, şunları söyledi: "Her yan yana geleni sevgili yapmayın. Yani sanat için gençlerle çocuğumla 5 yıldır arkadaş olan, benim de arkadaşım Aleyna ile birçok sanat projesi, onun kariyeri gibi birçok konu konuşuyoruz. Bizim böyle sevgili olduğumuza dair haberler yapıldığı zaman Türkiye'nin sanat çıtası aşağıya çekiliyor. Türkiye'nin sanat çıtasını hep beraber yukarıya çıkaralım."

Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı

"ALEYNA BENİM CANIMIN İÇİ"

"Ben sanatla ilgilenen birisiyim. Sanatla ilgili birçok projede yer aldım. Herkesle görüşebildiğim kadar görüşüyorum. Plastik sanatlarda resim, müzik ve heykelde de birçok iş yaptım. Aleyna benim canımın içi, oğlumun arkadaşı. Benim de arkadaşım. Bu görüşmelerin sonucunu magazin sayfalarında değil kültür ve sanatta görelim."

SERENAY SARIKAYA İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Haldun Demirhisar geçen yaz da Serenay Sarıkaya'yla aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelmişti. İkili, Demirhisar'ın Göcek'teki çiftliğinde baş başa görüntülenmişti.

Haldun Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı
Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar

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Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Türkiye, Etiler, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı - Son Dakika
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