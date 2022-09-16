Hadise'nin kötü gün dostları belli oldu! Oyuncu arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hadise'nin kötü gün dostları belli oldu! Oyuncu arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor

16.09.2022 11:09

Mehmet Dinçerler'den boşanmaya hazırlanan Hadise'nin kara gün dostları belli oldu. Hadise'yi zor günlerinde yakın dostu Seda Bakan ve Selin Demiratar'ın yalnız bırakmadığı öğrenildi.

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı haberleri gündemde yerini korurken her iki isim de magazin dünyasında yakın takipte.

KARA GÜN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Güzel şarkısı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası zor günler geçiren Hadise'nin kara gün dostları ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre Hadise ile yakın dost olan ünlü oyuncular Seda Bakan ve Selin Demiratar, sanatçıyı bu zor ve buhranlı günlerinde sık sık arıyor ve moral veriyormuş. Hadise'ye aile fertlerinin de ciddi bir desteği söz konusu olduğu söyleniyor.

Hadise'nin kara gün dostları! Güzel oyuncular bir an olsun yalnız bırakmıyor

PEŞ PEŞE AYRILIK PAYLAŞIMI YAPTILAR

Instagram hesabından ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Hadise'nin ardından paylaşım yapan Mehmet Dinçerler ise hakkında iddialara cevap verdi. Hadise'nin kıyafet tercihlerine müdahale ederek sanat hayatına karıştığı ve boşanma kararının ardından şarkıcıdan yüzk ve altınları geri istediği ileri sürülen Dinçerler, "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı. Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.

Hadise'nin kara gün dostları! Güzel oyuncular bir an olsun yalnız bırakmıyor
Hadise'nin kara gün dostları! Güzel oyuncular bir an olsun yalnız bırakmıyor
YORUMLAR
500
Seren Serengil'den skandal iddia: Mehmet Dinçerler'in değişik cinsel fantezileri var Seren Serengil'den skandal iddia: Mehmet Dinçerler'in değişik cinsel fantezileri var Hadise, boşanma açıklaması sonrası ilk kez görüntülendi! Hadise, boşanma açıklaması sonrası ilk kez görüntülendi!
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, DOST Partisi, Belçika, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise'nin kötü gün dostları belli oldu! Oyuncu arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
15:49 Ordu'da indirim izdihamı! Silah zoruyla müşterinin telefonuna el koydular
15:50 A Milli Takım'ın kadrosu netleşti! Stefan Kuntz'un tercihleri taraftarın tepkisini topladı
15:39 Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi
15:31 Trabzonspor KAP'a bildirdi, Abdullah Avcı 3 sezon daha kalacak!
15:26 Merkez Bankası'nın paylaştığı bilgilere göre, ev fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 173,8 yükseldi
15:19 Boşanma aşamasındaki eşiyle çocuklarını rehin alan kocadan skandal sözler: Ben aşağılık, şerefsiz, şahsiyetsiz birisiyim
15:16 2. Elizabeth ile ilgili çarpıcı gerçek! 1,5 yıl önce ölen Prens Philip'in gömülmediği ortaya çıktı
14:56 Batman'da intihar girişiminde bulunan cumhuriyet savcısı kafasına ateş etti!
14:58 Başkan Murat Sancak "Ben demiştim" diyebilir! Balotelli, kameralara fena yakalandı
14:58 Çin'de dev gökdelen alev alev! 200 metreyi aşkın China Telecom binasında yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2022 15:59:43. #1.12#
SON DAKİKA: Hadise'nin kötü gün dostları belli oldu! Oyuncu arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement