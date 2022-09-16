Hadise'nin kötü gün dostları belli oldu! Oyuncu arkadaşları hiç yalnız bırakmıyor

Dört ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı haberleri gündemde yerini korurken her iki isim de magazin dünyasında yakın takipte.

KARA GÜN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMIYOR

Güzel şarkısı Hadise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrası zor günler geçiren Hadise'nin kara gün dostları ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre Hadise ile yakın dost olan ünlü oyuncular Seda Bakan ve Selin Demiratar, sanatçıyı bu zor ve buhranlı günlerinde sık sık arıyor ve moral veriyormuş. Hadise'ye aile fertlerinin de ciddi bir desteği söz konusu olduğu söyleniyor.

PEŞ PEŞE AYRILIK PAYLAŞIMI YAPTILAR

Instagram hesabından ayrılık kararını duyuran Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Hadise'nin ardından paylaşım yapan Mehmet Dinçerler ise hakkında iddialara cevap verdi. Hadise'nin kıyafet tercihlerine müdahale ederek sanat hayatına karıştığı ve boşanma kararının ardından şarkıcıdan yüzk ve altınları geri istediği ileri sürülen Dinçerler, "Şahsıma yapılan yakıştırmalar haksızlık. İlişkimiz süresince Hadise'nin sanat hayatını en çok destekleyen kişi bendim. Konserlerini ailemle birlikte en önden gururla izledim. O yüzden ortaya atılan iddialar beni şaşırttı. Evliliğimizi sonlandırma kararı ortak görüşümüzdür. Hadise'den hiçbir talebim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten saygı rica ediyorum" dedi.