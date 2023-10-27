 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi - Son Dakika

Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi

Son Güncelleme: 27.10.2023 16:54

Işın Karaca, 5 yıldır birlikte olduğu 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile Amsterdam'da sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Bir süredir saç kıran rahatsızlığıyla mücadele ettiği için peruk kullanan başarılı şarkıcı Işın Karaca, 5 yıldır aşk yaşadığı 21 yaş küçük sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile evlendi.

NİKAHTAN İLK KARELER

Daha önce yaptığı bir açıklama "Evlenmeye vaktimiz yok" diyen Karaca, bugün Amsterdam'da evlendi. Karaca, nikah sonrası sosyal medya hesabından eşinin elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaştı. Karaca nikahında beyaz omzu taş işlemeli bir gelinlik eşi de siyah damatlık giydi. Çiftin nikahına sadece yakın çevresi katıldı.

Işın Karaca'nın 19 yaşında Soner Kıvanç ile yaptığı ilk evlilikten Erda Kıvanç (1993) adında bir oğlu, ikinci eşi Sedat Doğan ile evliliğinden ise Mia (2011) isimli bir kızı var.

Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi
Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi
Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi
Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi
Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi
Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi

Işın Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:25 Diyarbakır'da İsrail destekçisi olduğu iddia edilen kahve zinciri şubesine saldırı düzenlendi
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:47:01. #1.12#
SON DAKİKA: Işın Karaca, 21 yaş küçük aşkı Can Yapıcıoğlu ile evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement