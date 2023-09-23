Işın Karaca\'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın\'a cevap: Hiçbir şeye güvenme

Işın Karaca, dün konuk olduğu programda yakın arkadaşı Demet Akalın'ın yeni çıkardığı Bana Yolla isimli şarkısını beğenmediğini söyleyince tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın'ın "Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik" dediği Karaca'dan cevap gecikmedi.

ŞARKIYI BEĞENMEYİNCE ESKİ ARKADAŞLARIN ARASI AÇILDI

2. Sayfa programına konuk olan Işın Karaca, Akalın'ın şarkıcı için "Dinledim, beğenmedim. Konuşmuyoruz bu aralar. Niye olduğunu da bilmiyorum. Şarkı Cansu'nun şarkısı olduğu için beğenmedim demek ayıp olur. Benim Demet'ten beklentim yüksekti. Hit şarkıları belirleyen bir görevi var Demet'in, o görevi sallamayacaksın. 30 yıldır ünlü kendisi. Bir kendimize gelelim. O kendi toparlar şimdi" dedi. Karaca'nın sözlerinden sonra sessiz kalmayan Akalın ise "Oh keyfim için çıkardım oh canım sağ olsun. Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik. Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik" karşılığını verdi.

"HİÇBİR ŞEYE GÜVENME"

Akalın'ın paylaşımından sonra Işın Karaca'dan da cevap gecikmedi. Instagram hesabından bir yazı paylaşan Işın Karaca, "Hiçbir şeye güvenme. Bak; Eros tanrıydı, Sezer imparator, biri don markası oldu öteki salata" ifadelerini kullandı.