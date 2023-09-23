Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme - Son Dakika

Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme

Işın Karaca\'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın\'a cevap: Hiçbir şeye güvenme
Son Güncelleme: 23.09.2023 12:06

Işın Karaca, şarkısını beğenmediğini söylediği için kendisine tepki gösteren arkadaşı Demet Akalın'a gönderme yaparak ''Hiçbir şeye güvenme. Bak; Eros tanrıydı, Sezer imparator, biri don markası oldu öteki salata'' dedi.

Işın Karaca, dün konuk olduğu programda yakın arkadaşı Demet Akalın'ın yeni çıkardığı Bana Yolla isimli şarkısını beğenmediğini söyleyince tartışmanın fitilini ateşledi. Akalın'ın "Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik" dediği Karaca'dan cevap gecikmedi.

ŞARKIYI BEĞENMEYİNCE ESKİ ARKADAŞLARIN ARASI AÇILDI

2. Sayfa programına konuk olan Işın Karaca, Akalın'ın şarkıcı için "Dinledim, beğenmedim. Konuşmuyoruz bu aralar. Niye olduğunu da bilmiyorum. Şarkı Cansu'nun şarkısı olduğu için beğenmedim demek ayıp olur. Benim Demet'ten beklentim yüksekti. Hit şarkıları belirleyen bir görevi var Demet'in, o görevi sallamayacaksın. 30 yıldır ünlü kendisi. Bir kendimize gelelim. O kendi toparlar şimdi" dedi. Karaca'nın sözlerinden sonra sessiz kalmayan Akalın ise "Oh keyfim için çıkardım oh canım sağ olsun. Biz milletin yıllardır olmayan şarkılarına çok güzel dedik. Ama fake hesaplardan hiç geçirmedik" karşılığını verdi.

"HİÇBİR ŞEYE GÜVENME"

Akalın'ın paylaşımından sonra Işın Karaca'dan da cevap gecikmedi. Instagram hesabından bir yazı paylaşan Işın Karaca, "Hiçbir şeye güvenme. Bak; Eros tanrıydı, Sezer imparator, biri don markası oldu öteki salata" ifadelerini kullandı.

Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme

Demet Akalın, Işın Karaca, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme - Son Dakika


Son Dakika
14:06 Belçikalılar, Beşiktaş maçında yaşananların şokunu atlatamıyor: Sinir bozucu
13:50 Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin annesi Güler Seki vefat etti
13:36 CHP Ankara İl Başkanlığı Kongresi'nde, Kılıçdaroğlu'nun talebine rağmen 2 aday yarışacak
12:48 Sakatlıktan dönen Arda Güler bıraktığı yerden devam ediyor! Formayı almak için geri sayıma geçti
12:43 CHP'li Sevigen'den bomba iddia: Akşener'in 'İstanbul adayımıza çok şaşıracaksınız' dediği isim Muharrem İnce
12:30 Evlilikte kriz mi var? Selim Selimoğlu, eşi Bengü'yü takipten çıkardı
11:59 Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme
11:58 Fenerbahçe'nin zaferi Avrupa'yı salladı! Danimarkalılar yenilgiyi sadece 2 kelimeyle özetledi
11:53 Florida'da ağzından bir kanaldan çıkardığı cansız insan bedeni ile yakalandı
11:52 Dubai'de iPhone 15 serisi için izdiham çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2023 14:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: Işın Karaca'dan şarkısını beğenmediği için kendisine gönderme yapan Demet Akalın'a cevap: Hiçbir şeye güvenme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement