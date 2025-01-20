İsmail Balaban, Survivor\'da bebeğinin cinsiyetini öğrendi

Survivor'ın 2021 şampiyonu İsmail Balaban, Survivor 2025' geldiğinde baba olacağını açıklamıştı. İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Balaban, cinsiyeti öğrenince gözyaşlarına boğuldu.
Balaban, eşinin hamile olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:
'Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. 2021'den sonra Survivor'da olmak heyecan verici. 2021'deki heyecanımız hala devam ediyor. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur. Sevenlerim adına burada mücadelemi vereceğim. Yarışmada anlaştığımızda henüz haberini almamıştık. Daha sonra eşimin hamile olduğunu öğrendim. Buraya da açıkçası gelip gelmemekle kararsız kaldım. O da beni destekledi. 11. haftanın içerisindeyiz. Bir iki haftaya cinsiyet belli olacak.
Balaban, İlayda Şeker'le görüntülü görüşmesinde bebeğin cinsiyetini öğrendi. Bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu öğrenen yarışmacı, gözyaşlarına boğuldu.
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