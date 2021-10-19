İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu

Diyarbakır'da Ahmet Güneteşkin'in Hafıza Odası isimli sergi programında ilginç görüntüler ortaya çıktı.

RİTME BİR TÜRLÜ AYAK UYDURAMADILAR

Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz, Kardeş Türküler grubunun Kürtçe şarkıları eşliğinde halay çekmeye çalıştı. Saymaz ve Özkök'ün bir türlü ritme ayak uyduramamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

CÜNEYT ÖZDEMİR: HALAY SUÇU İŞLENİYOR

Gazeteci Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında halay görüntülerini ekrana taşıdı. Kahkaha atarak görüntüleri değerlendiren Özdemir, "Halay suçu işleniyor" dedi.