Diyarbakır'da Ahmet Güneteşkin'in Hafıza Odası isimli sergi programında ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Ertuğrul Özkök ve İsmail Saymaz, Kardeş Türküler grubunun Kürtçe şarkıları eşliğinde halay çekmeye çalıştı. Saymaz ve Özkök'ün bir türlü ritme ayak uyduramamaları sosyal medyada alay konusu oldu.
Gazeteci Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında halay görüntülerini ekrana taşıdı. Kahkaha atarak görüntüleri değerlendiren Özdemir, "Halay suçu işleniyor" dedi.
Son Dakika › Magazin › İsmail Saymaz ve Ertuğrul Özkök'ün Kürtçe şarkı eşliğinde çektikleri halay dalga konusu oldu - Son Dakika Magazin